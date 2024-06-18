歐弟將迎來三寶 喊「原子少年2」收視攻頂就結婚

玖壹壹健志（左起）、坤達、A-Lin及歐弟一起出席新節目記者會。（記者吳致碩／攝影）

「歐弟」歐漢聲2021年宣布和陸籍老婆鄭雲燦離婚，結束六年婚姻，上月他公開認愛女友，並宣布懷孕喜訊，他日前和坤達、「玖壹壹」健志出席選秀節目「原子少年2」首錄記者會，也是他公開喜訊後首次露面，他表示現在心情「非常開心，非常幸福」，至於何時登記結婚？他開玩笑稱「等節目收視率最高的那一天就會去登記。」

歐弟和前妻育有兩女，女友懷的這一胎也是女兒，這是他第三度當爸，他雖已公開認愛，但對相關細節仍有所保留，問他兩人交往多久？他未正面回應，那欣賞對方哪些地方？他也轉移話題「我欣賞坤達的誠懇和溫暖」，接著忍不住向媒體拜託「私人的事情我就不多說了」，盼話題能聚焦在節目，不過他也鬆口表示，女友目前懷孕狀況很好，兩人也是計畫中懷孕，對寶寶的出生相當期待。

另外，高爾宣日前宣布結婚，並將迎接女兒出生，健志先前和高爾宣賭看誰先當爸，現在被高爾宣搶先一步，健志願賭服輸，送上10萬台幣（約3090美元）大紅包。他還爆料，也有和「玖壹壹」團員打賭看誰先結婚，更語出驚人說「洋蔥女友也老了嘛，有喜事一定告訴大家」，看到眾人反應他才驚覺說錯話，連忙改口「是成熟啦」，笑翻全場。