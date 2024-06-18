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戲說從頭／李沐對鏡頭自慰呻吟 「媽媽」葉全真好驚恐

記者黃保慧／綜合報導
李沐在「塑膠花」挑戰演出ASMR情色直播主。（圖／抓馬文化提供）
李沐在「塑膠花」挑戰演出ASMR情色直播主。（圖／抓馬文化提供）

葉全真與金鐘新人李沐首度同台，在末路愛情影集「塑膠花」扮演相愛相殺的母女。兩人日前合體接受媒體聯訪，聊到應劇情要求，李沐要對著鏡頭自慰、呻吟，葉全真透露在梳化時有微微聽到聲音，還想著要看李沐演完後是否會露出尷尬的神情，結果李沐非常鎮定，讓葉全真對她的印象大翻轉。

李沐在戲中寬衣解扣扮演情色直播主，有以紅蘿蔔玩具自慰、舔拭棒棒糖的挑逗畫面，她表示，只排練過一次，在家練習兩、三次，「雖然裸露尺度沒有很大，但一個人對鏡頭調情、發出挑逗的聲音，呈現內心赤裸的感覺，反而是最需要克服的部分，我的方法就是一直練習，也看很多ASMR的影片，學習真正的直播主是如何挑逗大家的聽覺跟視覺。」

葉全真分享拍攝時導演問要不要先看李沐的影片，她直接拒絕，希望在演出當下，直接感受身為媽媽的驚恐，但她透露其實內心在驚訝：「哇！妳幾歲可以演這麼性感！而且長這麼可愛，還演得這麼性感。」

問起現實中跟媽媽的相處，李沐自曝小時候跟媽媽的感情很曲折，彼此很愛對方，可是溝通不順暢，加上脾氣都很火爆，有些小事講一講就吵起來，最難忘是媽媽曾一直講她很胖，「我精神崩潰問她為什麼要說我胖，別人說都可以，妳為什麼一直說，最後大哭跑走鎖門。」後來母女有講開和解，至今吃東西都會節制一點。

葉全真「塑膠花」中飾演對女兒要求甚嚴的母親。（圖／抓馬文化提供）
葉全真「塑膠花」中飾演對女兒要求甚嚴的母親。（圖／抓馬文化提供）

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