戲說從頭／李沐對鏡頭自慰呻吟 「媽媽」葉全真好驚恐

李沐在「塑膠花」挑戰演出ASMR情色直播主。（圖／抓馬文化提供）

葉全真與金鐘新人李沐首度同台，在末路愛情影集「塑膠花」扮演相愛相殺的母女。兩人日前合體接受媒體聯訪，聊到應劇情要求，李沐要對著鏡頭自慰、呻吟，葉全真透露在梳化時有微微聽到聲音，還想著要看李沐演完後是否會露出尷尬的神情，結果李沐非常鎮定，讓葉全真對她的印象大翻轉。

李沐在戲中寬衣解扣扮演情色直播主，有以紅蘿蔔玩具自慰、舔拭棒棒糖的挑逗畫面，她表示，只排練過一次，在家練習兩、三次，「雖然裸露尺度沒有很大，但一個人對鏡頭調情、發出挑逗的聲音，呈現內心赤裸的感覺，反而是最需要克服的部分，我的方法就是一直練習，也看很多ASMR的影片，學習真正的直播主是如何挑逗大家的聽覺跟視覺。」

葉全真分享拍攝時導演問要不要先看李沐的影片，她直接拒絕，希望在演出當下，直接感受身為媽媽的驚恐，但她透露其實內心在驚訝：「哇！妳幾歲可以演這麼性感！而且長這麼可愛，還演得這麼性感。」