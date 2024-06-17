高爾宣3喜臨門 新婚+愛女將出世 新歌MV又登上YT發燒榜

高爾宣(右)和派偉俊拍MV時被誤會是拍婚紗。(圖／龍大謝音樂提供)

台灣歌手高爾宣16日晚上宣布跟女友芮德結婚並將迎來小龍女，雙喜臨門之餘，與派偉俊合作的新歌「Hold on」也登上YouTube 台灣發燒影片亞軍，擊退BABYMONSTER、NewJeans 、SUPER JUNIOR等韓團。

高爾宣提到創作「Hold on」的過程，因為想起「Why you gonna lie」的歌詞「太害怕失去才把錯誤握得更緊」突然靈感爆發，振筆疾書寫出愛情中無法喘息又不忍分離的過程，至於如何詮釋感情中困惑和迷茫的割捨心境？他表示：「聽到旋律時當下直覺很適合寫一首『放不下手』的歌，不過我在寫歌跟錄音的過程中大致上都是想像力，哈哈！」

高爾宣(右)與派偉俊合作新歌「Hold on」，空降YouTube發燒影片亞軍。(圖／龍大謝音樂提供)

叫人驚訝的是歌曲竟靠「1顆芭樂」催生而成，高爾宣說當時帶了一袋芭樂去錄音室找派偉俊寫歌，「吃著吃著這首歌就誕生了，感謝『芭樂之神』眷顧」，並打趣說：「我們是音樂好麻吉，也是芭樂好麻吉！」

高爾宣推出新歌「Hold on」。(圖／龍大謝音樂提供)

MV則搭配深情歌詞，高爾宣、派偉俊聽從導演指示在一望無際的大草原「琴瑟和鳴」，兩人同樣是英倫風格打扮，派偉俊邊彈古典鋼琴與高爾宣合唱，吸引許多路人駐足圍觀，遠方還有人大喊「你們是在拍婚紗嗎」，讓全場工作人笑翻，高爾宣笑說：「很可惜沒捕捉到這個即時過程，如果能用影音呈現分享一定會更生動！」