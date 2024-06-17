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揭狄鶯管教孫安佐內幕 李明依認不同調

記者陳慧貞／綜合報導
李明依談到自己和狄鶯的育兒方式。（取材自臉書）
李明依談到自己和狄鶯的育兒方式。（取材自臉書）

孫安佐日前才被爆在泰國呼麻出現脫序行為，引發一連串父母孫鵬、狄鶯育兒爭議，還有網友挖出狄鶯當年上「康熙來了」片段，直指李明依對孩子過於放任，近日孫安佐再被爆深夜現身台北信義區，還攜帶瓦斯火槍上街引發熱議，對此，李明依出席「戒菸就贏」活動時即坦言：「當時我就知道我們是兩種不同的育兒方式。」

李明依透露，當年和狄鶯因出道時間差不多，孩子年紀也相仿，孫安佐小時候曾到過她家玩，「我親眼看到一個孩子面前飯堆得跟小山一樣高，媽媽就盯著孩子一定要把飯吃完，才能出去玩，眼看著其他小朋友都去玩了，只有他坐在飯桌，孩子愈緊張就愈吃不下」，李明依雖未指名道姓，但過去狄鶯就提過對孩子進行「責任制飲食」，要求孫安佐餐餐規律飲食，此故事一聽就知指的是狄鶯母子，李明依感慨：「那時候他(孫安佐)好乖，但我看起來就會擔心，因為會有陰影。」

李明依談到自己和狄鶯的育兒方式。（記者沈昱嘉／攝影）
李明依談到自己和狄鶯的育兒方式。（記者沈昱嘉／攝影）

當年李明依和狄鶯上「康熙來了」時，曾針對孩子喝可樂一事，出現意見分歧，李明依認為無需過度限制，狄鶯則指很多年輕人犯錯被關都會說「媽媽沒教」，轉頭便指李明依說「妳大概就是那個媽媽」，說起這一段，李明依無奈：「我不是完全放任，教孩子跟別人互動，該有的禮貌都會有，孩子成熟就會懂了。」當時節目還提到性向問題，狄鶯認為兒子不可能是同志，還驕傲地強調孫安佐未來會變得像馬英九一樣了不起的人，李明依提及當時還有人誤以為和同志在一起就會變同性戀，她只有一個結論：「有些人還蠻無知的。」

如今孫安佐爭議頻傳，李明依心裡只有不捨，「從美國發生事情到現在，覺得他沒有被理解，他需要被肯定跟關注，他的爸媽都在，我只能說，我們就照顧好自己的孩子吧」，至於「康熙來了」之後，還有沒有和狄鶯聯絡，李明依笑：「那是最後一次同台，因為我們兩個都太貴了。」

孫安佐 同志 馬英九

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