高爾宣3喜臨門 新歌擊退NewJeans、SJ奪亞軍

高爾宣(右)和派偉俊拍MV時被誤會是拍婚紗。(圖／龍大謝音樂提供)

高爾宣才宣布跟芮德結婚並將迎來小龍女，雙喜臨門之餘，與派偉俊合作的新歌「Hold on」也登上YouTube 發燒影片亞軍，擊退BABYMONSTER、NewJeans 、SUPER JUNIOR等韓團。

高爾宣提到創作「Hold on」的過程，因為想起「Why you gonna lie」的歌詞「太害怕失去才把錯誤握得更緊」突然靈感爆發，振筆疾書寫出愛情中無法喘息又不忍分離的過程，至於如何詮釋感情中困惑和迷茫的割捨心境？他表示：「聽到旋律時當下直覺很適合寫一首『放不下手』的歌，不過我在寫歌跟錄音的過程中大致上都是想像力，哈哈！」

叫人驚訝的是歌曲竟靠「1顆芭樂」催生而成，高爾宣說當時帶了一袋芭樂去錄音室找派偉俊寫歌，「吃著吃著這首歌就誕生了，感謝『芭樂之神』眷顧」，並打趣說：「我們是音樂好麻吉，也是芭樂好麻吉！」