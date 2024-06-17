演唱會撞期 品冠幽默回應：謝謝你們沒去看老張

品冠舉辦「今夜老黃是在哈囉」演唱會。（圖／寬宏藝術、種子音樂提供）

品冠祭出新招，在台北Legacy舉辦「今夜老黃是在哈囉」演唱會，感動打趣直呼「謝謝你們沒有去看老張（指張學友），來選擇看老黃（指自己），不要假了，我知道你們買不到票」，提到自己有到場朝聖，內心大受感動，因此臨時把「心如刀割」加進歌單。

品冠一開口就帶來改編版的「水晶球」，是歌迷敲碗多年期盼能聽到現場版的點歌冠軍，他表示：「這首歌曲22年前錄音完還沒公開唱過，是我首次公開現場演唱這首歌曲，一直有聽到很多歌迷很希望聽到我現場演出，因此特別放在演唱會一開頭表演，把它獻給大家作為驚喜。」另外帶來「身邊」、「疼你的責任」、「無可救藥」等金曲，讓粉絲大呼滿足。

此外，出道29年的他還加碼挑了平常的愛歌，像是理想混蛋「不是因為天氣晴朗才愛你」等，提到非常欣賞理想混蛋的創作才華，「這首歌是用吉他彈唱，非常符合我的音樂氣質，這次我們加入小提琴做了一些改編，希望能增添不一樣的感覺」。接近尾聲之際，他驚喜替將過生日的岳母、日前喜迎10歲的愛女Vivian跟在場6月壽星慶生，全場一起歡唱生日快樂歌，場面熱鬧又溫馨。