我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

智庫：美國高科技核能慘輸中國15年 「2關鍵」奠定中方領先地位

南加野火失控 蔓延16平方哩 1200人撤離

演唱會撞期 品冠幽默回應：謝謝你們沒去看老張

記者林士傑／綜合報導
品冠舉辦「今夜老黃是在哈囉」演唱會。（圖／寬宏藝術、種子音樂提供）
品冠舉辦「今夜老黃是在哈囉」演唱會。（圖／寬宏藝術、種子音樂提供）

品冠祭出新招，在台北Legacy舉辦「今夜老黃是在哈囉」演唱會，感動打趣直呼「謝謝你們沒有去看老張（指張學友），來選擇看老黃（指自己），不要假了，我知道你們買不到票」，提到自己有到場朝聖，內心大受感動，因此臨時把「心如刀割」加進歌單。

品冠一開口就帶來改編版的「水晶球」，是歌迷敲碗多年期盼能聽到現場版的點歌冠軍，他表示：「這首歌曲22年前錄音完還沒公開唱過，是我首次公開現場演唱這首歌曲，一直有聽到很多歌迷很希望聽到我現場演出，因此特別放在演唱會一開頭表演，把它獻給大家作為驚喜。」另外帶來「身邊」、「疼你的責任」、「無可救藥」等金曲，讓粉絲大呼滿足。

此外，出道29年的他還加碼挑了平常的愛歌，像是理想混蛋「不是因為天氣晴朗才愛你」等，提到非常欣賞理想混蛋的創作才華，「這首歌是用吉他彈唱，非常符合我的音樂氣質，這次我們加入小提琴做了一些改編，希望能增添不一樣的感覺」。接近尾聲之際，他驚喜替將過生日的岳母、日前喜迎10歲的愛女Vivian跟在場6月壽星慶生，全場一起歡唱生日快樂歌，場面熱鬧又溫馨。

上一則

火爆男轉性？吳鎮宇遭私生飯跟拍 冷問：拍完了嗎

下一則

高爾宣3喜臨門 新歌擊退NewJeans、SJ奪亞軍

延伸閱讀

隔22年獻出第一次 品冠放大絕「謝謝你們沒去看老張」

隔22年獻出第一次 品冠放大絕「謝謝你們沒去看老張」
最終場唱到安可 張學友脫口「重頭來」全場嗨翻

最終場唱到安可 張學友脫口「重頭來」全場嗨翻
生病取消演唱會 張學友「努力到最後一刻」

生病取消演唱會 張學友「努力到最後一刻」
小沈陽演唱會 變身肌肉型男

小沈陽演唱會 變身肌肉型男

熱門新聞

趙晴清純柔和的氣質讓「司徒九月」看起來更加討喜。(取材自微博)

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

2024-06-14 08:00
吳謹言(右)被指顏值比不上身邊的丫鬟。(取材自微博)

吳謹言丫鬟怎會這麼美… 16歲的她有望成「下一個劉亦菲」？

2024-06-09 00:30
蘇蕊在社群短片裡揭露自己未來的大學是哪一所。圖／摘自TikTok

湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這所名校

2024-06-09 13:22
劉亦菲造型多變，電暈粉絲。(取材自微博)

美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和

2024-06-10 07:00
何泓姍在「墨雨雲間」中飾演吳謹言的表姐葉嘉兒。(取材自微博)

「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…

2024-06-16 07:00
外型成熟的王星越年僅22歲，但已出道五年。(取材自微博)

王星越年齡造假？藝考老師揭他15歲上大學

2024-06-10 02:24

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…

「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…
分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」

分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」
金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

遭客人潑咖啡吐口水…辣妹店員抄榔頭狠砸擋風玻璃 網一面倒狂讚

遭客人潑咖啡吐口水…辣妹店員抄榔頭狠砸擋風玻璃 網一面倒狂讚
密西根掃射槍嫌在家中自戕 身分確認 原擬犯更多案

密西根掃射槍嫌在家中自戕 身分確認 原擬犯更多案