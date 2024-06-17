歌神不敗 張學友最終場「想重來」 抱病唱到安可

張學友抱病賣力唱跳。（圖／JDS提供）

正如「60+」世界巡演的開場曲「留住這時光」字面意義，張學友在台北小巨蛋與粉絲共度最後一夜，全心全意唱跳2.5小時，精彩萬分讓1.1萬人依依不捨，只想將此刻永存於心。縱使橫跨3周的9場演出因病停辦3場，但他挺過呼吸道融合病毒（RSV）的種種攻擊，用心演出、用幽默化解病症帶來的不適，真的只有一句話「歌神就是歌神」。

長達約2.5小時的演唱會，他除了換裝之外僅安排2段Talking，剩餘時間全部留給歌曲，第一次Talking先為抱病登台致歉，安可時獻唱「心如刀割」、「她來聽我的演唱會」，接著感性表示：「我盡力了，我真的盡力了！再一次感謝台灣朋友對我的愛護，希望下次來可以用一個比較完整的張學友為你們表演，謝謝你們的包容跟疼愛。」

他直言完全沒預料到最終場會比之前還難熬，「真的沒有想到，現在好像開了，從頭來一遍？我真的很想」，才剛說完全場觀眾歡呼聲不斷，他形容因為台下坐滿期待能聽他唱歌的朋友，所以可以在台上唱歌的感覺真的很棒，且是無比幸福，「大家也知道我的狀況，接下來這個環節希望大家可以跟我一起唱」。

身為歌神，張學友笑稱喜歡唱歌的人會陶醉在自己歌聲當中，所以有時候自己唱就很好，但這次狀況不同，一方面是精選的華語金曲，另一方面身體受到病毒影響，他說：「需要你們一起跟我唱，幫一下我可以嗎？」所有粉絲大聲喊好，他依序帶來「一路上有你」、「心碎了無痕」、「真心的朋友」以及「祝福」等。

而上周的3場停辦演出退票申請僅78張，比率低於總票數的0.01%，未退票的觀眾保留好票券，可於明年3月持原票回到台北小巨蛋，張學友跟大家相約明年再相見，表示「祝大家身體健康，希望下次回來可以帶一個更好的演唱會給大家」。

張學友表示，一度狀況好轉許多，沒想到最終場又惡化，他說，自己只能多喝水，這幾天也備有毛巾，他幽默表示：「因為很多痰，毛巾會常常出現，但不會丟你們啦！放心！可是會常常用它。」