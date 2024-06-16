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柯震東曝王大陸舊照：10年前就「黃仁勳風」

記者陳建嘉／綜合報導
柯震東直言自己比好朋友王大陸還要帥。(記者王聰賢／攝影)
柯震東直言自己比好朋友王大陸還要帥。(記者王聰賢／攝影)

台灣男星柯震東15日出席品牌活動，因為此次代言行動電源，受訪時首先還敬業表示「祕訣就要隨時充滿電量，充滿能量」，而他將於18日迎來33歲，笑稱出道13年，很想知道現在年輕人在想什麼，才會一直在網路上與年輕粉絲互動，發現他們年紀愈來愈下降，甚至有人今年看了戲劇「愛愛內含光」，還以為他是新人。

柯震東下周將迎來生日，開心許願「希望演藝圈愈來愈好、身體健康、大家賺大錢，所有入圍者都可以得獎」。而他今年已推出「愛愛內含光」、「不夠善良的我們」兩部戲劇，很希望能去參加金鐘獎，「我沒有去過，如果有機會能去會很期待」。而他先前貼出王大陸皮衣照，笑說「我同學走很前面，快十年前就穿黃仁勳風」，被問覺得自己跟王大陸誰帥？他不假思索回應「心理層面都是覺得自己比較帥」。

柯震東PO出王大陸舊照，笑稱「我同學快10年前就黃仁勳風」。(取材自Thread...
柯震東PO出王大陸舊照，笑稱「我同學快10年前就黃仁勳風」。(取材自Threads)

不過，他先前在網路上公開徵選演員，引來破萬人留言徵選，讓他曾開心回應「好想找到對的人，好想退休」，讓人猜測是否想轉往幕後，但他大笑否認，「沒有啦，我才33耶」，隨後便說自己的公司想簽一個小王淨或是小許光漢，「慢慢在篩選了，有聯絡幾個人了，看到有可能的就傳給公司」至於新人要有什麼特質？柯震東說「我喜歡氣質的，要有特色」，也不忘自誇「因為帥的人很多，但我是帥得很特色的」。

今年初演出「愛愛內含光」收獲不少年輕粉絲，讓柯震東特別想知道現在的青少年在想些什麼，認為他們思想較為開放，「以前會覺得男生女生結合在一起是我們最難的事，但他們現在會覺得，最難的是介紹自己的另一半」，並幽默補充現在自己單身，只得聳肩笑說「所以我也沒人可以介紹囉」。

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