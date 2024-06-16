「最美士官長」懷三寶求好生 每日跪佛到長繭

劉香慈即將迎接第三胎出生。(取材自臉書)

台灣女星、「最美士官長」劉香慈與永信藥品第三代鍾威凱結婚八年、育有兩子，今年初宣布懷第三胎的她，面對生產在即，她身為虔誠的佛教徒，為了求「好孩子、好時辰、好生」，日日跪在佛前祈求保佑，挺著巨大孕肚不畏辛苦，跪到雙腿膝蓋破皮還長厚繭。

40歲的劉香慈自懷上三寶後，經常在社群發文分享懷孕點滴，感慨高齡孕婦一打二的身心俱疲，一邊要帶兩個活潑兒子，一邊因肚子很快大起來，懷孕初期就有恥骨痛，連走路都會疼痛的狀況，加上胃食道逆流、頻尿、淺眠、多夢、講話喘不過氣，懷孕初期的各種不適，讓她崩潰到一度陷入憂鬱，差點要看身心科。

如今來到臨盆之際，劉香慈經歷過因懷孕而產生的生理變化後，現在一心只盼孩子平安出生，日日跪在佛前念誦一部地藏經，15日她特別在臉書 發文，貼出膝蓋跪出厚繭的模樣，只見她雙膝紅腫破皮，還有部分破皮結痂的部分，似是她所言的「厚繭」，更指出「地藏經」是懷孕時期，作為最好胎教的經典之一。

40歲的三寶媽的確辛苦，但劉香慈為了孩子，仍堅持「一分誠心，一分感應，願佛菩薩保佑我的孩子、家人、六親眷屬、所有一切眾生；願強不凌弱、務修禮讓、世間一切吉慶降臨在你們身上。」