從惹人憐、霸氣到搞笑 林青霞作品乘載數代人美好回憶

林青霞與清大校長高為元並肩走入畢典會場，沿路都是家長與學生的尖叫聲。（記者巫鴻瑋／攝影）

傳奇巨星林青霞現身台灣清華大學擔任畢業典禮致詞嘉賓，活動還沒登場就先話題，雖然年輕學子滿頭問號「她是誰」，但家長們聽到這個名字，腦袋馬上浮現各種畫面，從「窗外」江雁容、「我是一片雲」段宛露到「笑傲江湖」東方不敗、「鹿鼎記2」神龍教聖女龍兒，影視作品橫跨幾代人，流傳至今，部部是經典。

林青霞在新北市（舊名：台北縣）三重出生，家中排行老三，18歲在西門町街頭被星探挖掘，水汪汪的大眼加上精緻立體五官，立刻就被重用，第一部影視作品就擔任瓊瑤小說「窗外」改編的女主角江雁容，與秦漢搭檔演出，從此8年時間作品都以文藝愛情內容為主，「我是一片雲」段宛露與孟樵、顧友嵐的三角戀，也讓不少影迷看完揪心，後來在影壇與秦漢、秦祥林、林鳳嬌等人齊名，有「二秦二林」之稱。

後來，林青霞也嘗試不同戲路腳色，在「新蜀山劍俠」吊鋼絲的仙魔大戰，「我愛夜來香」與林子祥、泰迪羅賓等人一起逗笑觀眾，「刀馬旦」裡的男扮女裝，如今都成經典；然而，對六、七年級生而言，「笑傲江湖2」的東方不敗、「白髮魔女」的練霓裳與「鹿鼎記2」的龍兒才是他們所認識的林青霞。這幾部戲中，林青霞雖是女裝登場，但不苟言笑的表情，自帶不怒而威的霸氣，至今令人難忘。

許多人都記得她在瓊瑤電影裡楚楚可憐和笑傲江湖裡的霸氣，但其實她也能演搞笑片，「射鵰英雄傳之東成西就」與眾多大咖不計形象無厘頭搞笑，至今仍帶給不少人歡樂。

林青霞的演技無庸置疑，不但憑「八百壯士」楊惠敏一角拿下亞太影展最佳女主角，也多次獲金馬獎、香港 金像獎提名，也憑「滾滾紅塵」的沈韶華拿下金馬獎影后，並在去年獲得金馬終身成就獎；林青霞息影淡出演藝圈，隨著時間流逝，新世代對她或許陌生，但已成經典的作品會幫助他們認識；傳奇不是凋零，只是還沒接觸過。