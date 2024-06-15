吳慷仁「破浪男女」激情全裸 「17公分」喊卡馬上藏好

吳慷仁(左起)、劉主平、梁湘華和柯煒林主演「破浪男女」。(記者李政龍／攝影)

台灣演員吳慷仁主演的大尺度情欲電影「破浪男女」舉辦記者會，導演楊雅喆與主要演員共同出席，吳慷仁在片中大方全裸，傳出有看過全片的影人誇讚「過目難忘」、「17公分」，他對此笑而不答，但透露和劉主平拍多場情欲戲，「就像一開始演戲一樣，沒有包袱、很自然，更有一種曾經叛逆的感覺」。

提到與女演員拍攝裸戲，吳慷仁說導演只要一喊「卡」，他就會主動拿一條毛巾幫女演員遮住身體，「我自己則是轉身蹲下，當下好像被臨檢，回想起來滿好笑的」，楊雅喆則誇讚吳慷仁的性愛戲除了激烈動作之外，也有滿滿的情緒，「不是簡單的動作」。

拍攝這些戲之前，楊雅喆會請「親密指導」先與枕頭示範一遍所有的動作，並說吳慷仁在片中的肢體動作，比他先前拍「富都青年」的手語還要困難，「尤其是最後一場戲，在台灣的話，應該沒有其他演員能做到」。

柯煒林在片中飾演一直沒露臉、穿黑色膠衣包緊緊的「uberdick」（外送猛男），與另一演員梁湘華有不少綑綁戲，梁湘華表示楊雅喆先不讓她知道對手演員是誰，保持神秘感，讓她直到最後一場戲才終於看到柯煒林的臉，「我本以為他是工作人員，還想說，這個工作人員好會演喔」。

因為要穿上不透氣的黑色膠衣，楊雅喆表示柯煒林必須全身先抹潤滑劑才穿得上，「他還拍到昏倒，因為他全身幾乎99%的面積都被貼滿，會缺氧」，柯煒林則笑說雖然包很緊，但並不會不舒服。