炒加密貨幣遭軟禁？ 陶晶瑩傻眼澄清「誰編的」

陶晶瑩親上火線澄清假新聞。(記者王聰賢／攝影)

近日陸網傳出知名女主持人陶晶瑩（陶子）遭台灣政府居留軟禁，並指是因為「投資 加密貨幣 賺取巨額款項」導致對台灣經濟造成巨大影響。對此，陶晶瑩看了傻眼，親上火線澄清，強調：「最近有關於我的新聞、只有瘋陶秀是真的。」

近日有大陸網友假冒台灣媒體在網路上撰寫簡體中文文章，指出陶晶瑩在陳文茜的節目「茜問」上自爆僅用7800元台幣投資加密貨幣，3至4個月內迅速賺到100萬元台幣，因而被陳文茜檢舉，遭到台灣政府拘留軟禁，原因是「可能損害國家經濟」，假消息裡還指台灣政府此舉惹火粉絲們，因此有數百位支持者參與集會，要求釋放陶晶瑩。

對於這一謠言，陶晶瑩發文無奈地表示：「這些假帳號怎麼這麼會編？！謝謝很多朋友提醒我，但是我們也沒辦法」，陶晶瑩強調最近有關她的新聞，只有即將舉辦的Crazy MoMoment瘋陶秀屬實，幽默地自嘲：「話說如果我被『釋放出來』了，大家要不要在6/29北流來看我？」她也在文末tag「假帳號、假新聞、天公伯啊」以正視聽。