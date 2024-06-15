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出軌前夫罹癌她陪伴 周丹薇用「慘例子」鼓勵孟耿如

記者陳慧貞／綜合報導
周丹薇展出手繪瓷畫作品。(記者陳慧貞／攝影)
周丹薇展出手繪瓷畫作品。(記者陳慧貞／攝影)

風靡70年代台灣女星周丹薇近年來積極投入琉璃藝術創作，從未接觸過瓷畫的她，出席家居精品品牌巡展活動。提到今年3月乾女兒孟耿如曾帶女兒「玉米」力挺她的創作展，但後因黃子佼事件，孟耿如關閉臉書與外界斷聯，周丹薇心疼向媒體喊話：「耿如需要你們多多幫助她。」

黃子佼因連爆出性騷、性侵風波，又被查獲在偷拍論壇購買未成年不雅片，引發各界譁然，事件更波及恩師張小燕、妻子孟耿如，面對輿論抨擊，內心飽受煎熬。周丹薇透露，和孟耿如一直保持聯繫，但很少談到相關事件。

「多談無意義，之前我也說過，要往前看，往後看沒意義」，周丹薇希望媒體能多幫忙孟耿如走出來，不捨地說：「她真的是一個很好的孩子。」也對乾孫女的處境感到憂心，「畢竟孩子無辜，父母沒有很好的狀況，對孩子也不好」。

周丹薇更以自身的經驗鼓勵孟耿如，當年她在得知罹患乳癌時，竟發現前夫蕭俊郎外遇，心碎後決定離婚，前夫卻罹患胸腺癌，但她無怨無悔陪伴照顧對方到人生終點，至今仍感慨道：「相信沒人比我更慘吧，我只能跟耿如說，任何事都要放下，心無所求，心胸就會開闊」，她認為張小燕也很無辜，「做父母的都知道孩子有多難管，更何況是小燕姐。」

黃子佼 性騷 臉書

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