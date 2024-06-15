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金曲獎致敬李玟挨罵 王力宏辭演不唱了

記者梅衍儂／綜合報導
王力宏（右）是李玟（左）生前的好友，但他的致敬演出傳出後引起議論。（本報資料照片）
王力宏（右）是李玟（左）生前的好友，但他的致敬演出傳出後引起議論。（本報資料照片）

歌手王力宏原本在本月29日台灣金曲獎要獻唱已故好友李玟的曲目，但因為過去的負面新聞引發網友不滿，在種種壓力下，他決定請辭演出。王力宏所屬宏聲文化發聲明擔心模糊大眾焦點，將請辭此次演出，文化部隨後也發出聲明，表示：「經再次與相關單位溝通後，考量整體節目安排情況，決定取消這段演出。」

第35屆金曲獎將於29日舉辦，主辦單位宣布將邀請王力宏重現李玟的經典歌曲，王力宏表示，希望透過歌聲致敬好友，也和歌迷一起回憶李玟永不褪色的經典。不過，消息公布後，在社群媒體上掀起眾多討論。

王力宏發聲明請辭。(圖／宏聲文化提供)
王力宏發聲明請辭。(圖／宏聲文化提供)

王力宏的經紀公司宏聲音樂發布聲明表示，這兩天的討論已經失去緬懷並致敬好友的意義，經過考量後，為了避免浪費社會大眾資源和李玟對華語音樂的貢獻，決定請辭此次演出，未來會用其他更有意義的方式致敬好友。

對於王力宏請辭演出，且整段表演被取消，李玟二姐李思林Nancy心情有點沮喪說：「我們尊重力宏的決定。」並表示本來期待能看到一段很感動的表演，覺得可惜，感謝製作單位有想到李玟，然而最終決定砍掉這段，「家人的確失望」。

文化部表示，「為緬懷及肯定CoCo李玟在樂壇的貢獻，承辦單位特別提出在第35屆金曲獎頒獎典禮向李玟致敬的表演橋段。對於表演節目及人選公布後引發的討論，文化部及承辦單位誠心接受各界的批評、指教。在尊重典禮專業製作決定，以及演出人王力宏提出辭演後，文化部經再次與相關單位溝通後，考量整體節目安排情況，決定取消這段演出。」

Selina是李玟鐵粉，踏入演藝圈很大因素是受偶像影響。(圖／hegen提供)
Selina是李玟鐵粉，踏入演藝圈很大因素是受偶像影響。(圖／hegen提供)

歌手Selina身為李玟鐵粉，她入行的最大機緣就是李玟。Selina談及此事直言：「再棒的演出都沒辦法取代李玟在我們心目中的位子，也沒辦法撫平遺憾和難過，我想這是所有粉絲的心聲。」

李玟 王力宏 社群媒體

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