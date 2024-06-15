我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登G7峰會恍神亂走、對空氣比讚 義總理急忙拉回

NBA／獨行俠G4背水一戰 痛宰塞爾蒂克38分

女神林青霞吐「沒上大學很遺憾」 下一秒反轉全場大讚

記者陳建嘉／即時報導
華人影星林青霞出席清華大學畢業典禮，勉勵畢業生先讓自己快樂，再把快樂帶給別人。(記者巫鴻瑋／攝影)
華人影星林青霞出席清華大學畢業典禮，勉勵畢業生先讓自己快樂，再把快樂帶給別人。(記者巫鴻瑋／攝影)

金馬影后林青霞今（15）日出席台灣清華大學畢業典禮，受邀上台為畢業生致詞，雖與台下的年輕畢業生有世代差距，不過林青霞連番妙語如珠打動年輕學子的心，林青霞在致詞後半段更提到自己在大學聯考落榜，卻意外被星探挖掘踏入影壇，「本來想要拍完『窗外』、『雲飄飄』就去念大學，結果電影這樣一部部拍下去」，更坦言沒念大學是「心中的遺憾」。

不過，林青霞感慨「我真的沒讀過大學」，但又說自己在電影裡面已經讀過好幾次大學，「我還在電影裡讀過清華大學呢」，引起全場熱烈掌聲，隨後表示「沒上大學的遺憾，壓在我的心底幾十年」，不過感性補充「在社會上工作，也是學習，如果四年一個大學，我從影22年等於上了好幾個大學，要學習，隨時隨地都可以」，也開心表示自己在2023年獲得香港大學頒授名譽社會科學博士學位，也算是彌補昔日缺憾。

林青霞回顧年輕時期，也說剛開始拍戲時，因為太早成名，讓她相當招架不住，工作累到站著睡、連思考的時間都沒有，覺得自己很不快樂，「我在你們這年紀，昏天黑地的拍戲，別人以為我當時年輕、漂亮、有名氣、片酬高，卻是我最自卑的時候」，但仍鼓勵年輕學子接受自己的不完美，「你們每一個人在世都是重要的，都有獨特的使命，是獨一無二的做最好的自己，照亮自己照亮別人，完成夢想，讓自己快樂起來，讓世界因你們而變得美麗」。

最終，林青霞也分享心中哲學，「必需先讓自己快樂起來，才可以把快樂帶給別人」，讓全場大讚，結束他們此生難忘的畢業致詞。

香港

上一則

麥特戴蒙、凱西艾佛列克新電影鬧事 搶劫失敗搞逃亡

下一則

「站坐都難受」米倉涼子病了5年 坦言曾低落想引退

延伸閱讀

麥特戴蒙、凱西艾佛列克新電影鬧事 搶劫失敗搞逃亡

麥特戴蒙、凱西艾佛列克新電影鬧事 搶劫失敗搞逃亡
「東方不敗」林青霞現身台灣清大畢典 還記得在成功湖拍過電影

「東方不敗」林青霞現身台灣清大畢典 還記得在成功湖拍過電影
林青霞台灣清大畢典致詞 忘詞羞吐「我看一下稿」引全場大笑

林青霞台灣清大畢典致詞 忘詞羞吐「我看一下稿」引全場大笑
AI浪潮影響台大學申請 名校這一系「分發人數掛零」

AI浪潮影響台大學申請 名校這一系「分發人數掛零」

熱門新聞

吳謹言(右)被指顏值比不上身邊的丫鬟。(取材自微博)

吳謹言丫鬟怎會這麼美… 16歲的她有望成「下一個劉亦菲」？

2024-06-09 00:30
蘇蕊在社群短片裡揭露自己未來的大學是哪一所。圖／摘自TikTok

湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這所名校

2024-06-09 13:22
趙晴清純柔和的氣質讓「司徒九月」看起來更加討喜。(取材自微博)

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

2024-06-14 08:00
劉亦菲造型多變，電暈粉絲。(取材自微博)

美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和

2024-06-10 07:00
外型成熟的王星越年僅22歲，但已出道5年。(取材自微博)

「墨雨雲間」腹黑男主暴紅… 22歲王星越年齡造假？ 藝考老師揭祕

2024-06-09 07:00
外型成熟的王星越年僅22歲，但已出道五年。(取材自微博)

王星越年齡造假？藝考老師揭他15歲上大學

2024-06-10 02:24

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好
上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗

上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗
大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患

大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患
他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁

他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁
紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌