女神林青霞吐「沒上大學很遺憾」 下一秒反轉全場大讚

華人影星林青霞出席清華大學畢業典禮，勉勵畢業生先讓自己快樂，再把快樂帶給別人。(記者巫鴻瑋／攝影)

金馬影后林青霞今（15）日出席台灣清華大學畢業典禮，受邀上台為畢業生致詞，雖與台下的年輕畢業生有世代差距，不過林青霞連番妙語如珠打動年輕學子的心，林青霞在致詞後半段更提到自己在大學聯考落榜，卻意外被星探挖掘踏入影壇，「本來想要拍完『窗外』、『雲飄飄』就去念大學，結果電影這樣一部部拍下去」，更坦言沒念大學是「心中的遺憾」。

不過，林青霞感慨「我真的沒讀過大學」，但又說自己在電影裡面已經讀過好幾次大學，「我還在電影裡讀過清華大學呢」，引起全場熱烈掌聲，隨後表示「沒上大學的遺憾，壓在我的心底幾十年」，不過感性補充「在社會上工作，也是學習，如果四年一個大學，我從影22年等於上了好幾個大學，要學習，隨時隨地都可以」，也開心表示自己在2023年獲得香港 大學頒授名譽社會科學博士學位，也算是彌補昔日缺憾。

林青霞回顧年輕時期，也說剛開始拍戲時，因為太早成名，讓她相當招架不住，工作累到站著睡、連思考的時間都沒有，覺得自己很不快樂，「我在你們這年紀，昏天黑地的拍戲，別人以為我當時年輕、漂亮、有名氣、片酬高，卻是我最自卑的時候」，但仍鼓勵年輕學子接受自己的不完美，「你們每一個人在世都是重要的，都有獨特的使命，是獨一無二的做最好的自己，照亮自己照亮別人，完成夢想，讓自己快樂起來，讓世界因你們而變得美麗」。

最終，林青霞也分享心中哲學，「必需先讓自己快樂起來，才可以把快樂帶給別人」，讓全場大讚，結束他們此生難忘的畢業致詞。