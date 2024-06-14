「東方不敗」林青霞現身台灣清大畢典 還記得在成功湖拍過電影

林青霞與清大校長高為元並肩走入畢典會場，沿路都是家長與學生的尖叫聲。(記者巫鴻瑋／攝影 )

台灣國立清華大學今(15)天上午舉辦畢業典禮，特別邀請到林青霞擔任致詞嘉賓，林青霞10點現身典禮會場時，立刻引起轟動，不少家長是特地慕名而來，甚至還有粉絲堵在典禮會場外，只為一睹「東方不敗」的風采。

林青霞說，他人生哲學是，必須自己先快樂起來，然後才可以將快樂帶給別人。現在我就把這一生中對快樂的感悟跟大家分享。

在我高中畢業，考不上大學，最徬徨迷惘的時候，機會從天而降，我得到飾演改編自瓊瑤小說的電影「窗外」的角色。試想一個從街上找來，不到一百磅的害羞小女孩，竟然要擔當起瓊瑤電影的第一女主角，我是做夢都想不到。

有家長表示，今天知道林青霞要來，比孩子還要興奮，不過很可惜無法進到體育館場內，只能在場外看林青霞。還有家長稱，林青霞是他那個年代的偶像，從以前就看林青霞演出的電影長大。甚至還有粉絲特地帶著書，在林青霞現身時，衝上前合影，現場學生歡呼聲不斷。

林青霞與清大校長高為元並肩走入畢典會場，沿路都是家長與學生的尖叫聲，甚至家長比畢業生還要興奮。(記者巫鴻瑋／攝影 )

媒體詢問林青霞是否還記得在清華大學校園拍過電影，林青霞親切地點點頭。實際上在1974年出演的國片「愛的小屋」中，就曾擔綱路小雨一角，並在清大的成功湖畔留下紀錄，因此林青霞對清大的感情及印象從早就開始。