我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／獨行俠G4背水一戰 痛宰塞爾蒂克38分

Meta創辦人查克柏格 太浩湖濱豪宅占地十英畝公開

林青霞台灣清大畢典致詞 忘詞羞吐「我看一下稿」引全場大笑

記者陳建嘉／即時報導
華人影星林青霞今早出席清華大學畢業典禮，勉勵畢業生先讓自己快樂，再把快樂帶給別人。(記者巫鴻瑋／攝影)
華人影星林青霞今早出席清華大學畢業典禮，勉勵畢業生先讓自己快樂，再把快樂帶給別人。(記者巫鴻瑋／攝影)

「窗外」金馬影后林青霞再度回台，現身台灣清華大學為畢業生致詞，林青霞上午10點左右抵達現場，即便是國際巨星，林青霞仍相當親民，走的是一般師生進場的入口，只是她已淡出演藝圈多年，現場的學生見到國際巨星後完全沒有任何興奮的反應，也並沒有如雷貫耳的掌聲，但在林青霞的妙語如珠致詞下，中間還一度忘詞，讓全場不時大笑，讚嘆一代女神的優雅風華。

只是當天仍有不少世代差距，據悉，畢業典禮會場外有許多仍在就讀清華大學的學生，擔任現場的工作人員，被問到是否認識林青霞，學生們僅透露知道是演員，也不清楚演過什麼，更有同學表示「我媽還蠻喜歡她的」，林青霞上台後向學生問候，反應也較為冷淡，不過林青霞仍展現大器，提到自己拍「窗外」從一個懵懂無知的小女孩接任成為瓊瑤電影的女主角，也說一夕之間的爆紅相當不適應，很希望自己是啞巴，但後來轉念一想，決定接受自己的不完美，要畢業生盡力去試，就算不完美，大家也會接受妳的，並一度忘詞，害羞表示「我看一下稿」引起全場哈哈大笑。

清大校長高為元是邀請林青霞來台的幕後推手，只因他在香港大學擔任副校長時，認識林青霞並結為好友，且香港大學也頒發榮譽博士給予林青霞，在認識林青霞過程中，發現大家眼中的大明星林青霞除了集美貌和財富於一身外，但事實上在演藝事業和人生過程中經歷許多挫折，他認為這些克服挫折的經驗，非常適合與畢業生分享，可提供年輕人在人生上的啟發。

高為元也指出，1974年秦漢與林青霞在清大校園拍過電影「愛的小屋」，前年底他擔任清大校長時，也邀請林青霞再次回到清大校園懷舊，認為林青霞和清華大學也有頗深淵源。

香港 facebook

上一則

王小帥8千字長文喊話胡波父母 痛喊「和你們一樣愛他」

下一則

「東方不敗」林青霞現身台灣清大畢典 還記得在成功湖拍過電影

延伸閱讀

黃仁勳會加州理工台灣留學生 提出好問題是重要能力

黃仁勳會加州理工台灣留學生 提出好問題是重要能力
黃仁勳加州理工演講：站立時代潮頭 引領人工智慧

黃仁勳加州理工演講：站立時代潮頭 引領人工智慧
應屆大學畢業生最佳職涯都市 第1名是這裡 亞城全美第2

應屆大學畢業生最佳職涯都市 第1名是這裡 亞城全美第2

台北清華大學周末畢業典禮 邀林青霞當致詞嘉賓

台北清華大學周末畢業典禮 邀林青霞當致詞嘉賓

熱門新聞

吳謹言(右)被指顏值比不上身邊的丫鬟。(取材自微博)

吳謹言丫鬟怎會這麼美… 16歲的她有望成「下一個劉亦菲」？

2024-06-09 00:30
蘇蕊在社群短片裡揭露自己未來的大學是哪一所。圖／摘自TikTok

湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這所名校

2024-06-09 13:22
趙晴清純柔和的氣質讓「司徒九月」看起來更加討喜。(取材自微博)

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

2024-06-14 08:00
劉亦菲造型多變，電暈粉絲。(取材自微博)

美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和

2024-06-10 07:00
外型成熟的王星越年僅22歲，但已出道5年。(取材自微博)

「墨雨雲間」腹黑男主暴紅… 22歲王星越年齡造假？ 藝考老師揭祕

2024-06-09 07:00
外型成熟的王星越年僅22歲，但已出道五年。(取材自微博)

王星越年齡造假？藝考老師揭他15歲上大學

2024-06-10 02:24

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好
上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗

上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗
大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患

大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患
他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁

他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁
紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌