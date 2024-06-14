林青霞台灣清大畢典致詞 忘詞羞吐「我看一下稿」引全場大笑

華人影星林青霞今早出席清華大學畢業典禮，勉勵畢業生先讓自己快樂，再把快樂帶給別人。(記者巫鴻瑋／攝影)

「窗外」金馬影后林青霞再度回台，現身台灣清華大學為畢業生致詞，林青霞上午10點左右抵達現場，即便是國際巨星，林青霞仍相當親民，走的是一般師生進場的入口，只是她已淡出演藝圈多年，現場的學生見到國際巨星後完全沒有任何興奮的反應，也並沒有如雷貫耳的掌聲，但在林青霞的妙語如珠致詞下，中間還一度忘詞，讓全場不時大笑，讚嘆一代女神的優雅風華。

只是當天仍有不少世代差距，據悉，畢業典禮會場外有許多仍在就讀清華大學的學生，擔任現場的工作人員，被問到是否認識林青霞，學生們僅透露知道是演員，也不清楚演過什麼，更有同學表示「我媽還蠻喜歡她的」，林青霞上台後向學生問候，反應也較為冷淡，不過林青霞仍展現大器，提到自己拍「窗外」從一個懵懂無知的小女孩接任成為瓊瑤電影的女主角，也說一夕之間的爆紅相當不適應，很希望自己是啞巴，但後來轉念一想，決定接受自己的不完美，要畢業生盡力去試，就算不完美，大家也會接受妳的，並一度忘詞，害羞表示「我看一下稿」引起全場哈哈大笑。

清大校長高為元是邀請林青霞來台的幕後推手，只因他在香港 大學擔任副校長時，認識林青霞並結為好友，且香港大學也頒發榮譽博士給予林青霞，在認識林青霞過程中，發現大家眼中的大明星林青霞除了集美貌和財富於一身外，但事實上在演藝事業和人生過程中經歷許多挫折，他認為這些克服挫折的經驗，非常適合與畢業生分享，可提供年輕人在人生上的啟發。

高為元也指出，1974年秦漢與林青霞在清大校園拍過電影「愛的小屋」，前年底他擔任清大校長時，也邀請林青霞再次回到清大校園懷舊，認為林青霞和清華大學也有頗深淵源。