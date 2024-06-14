「教育家」笑翻全場 高捷自認比吳慷仁懂情趣

高捷（左）、吳慷仁為新劇合體亮相。（記者王聰賢／攝影）

吳慷仁和高捷13日為末路愛情影集「塑膠花」聯袂受訪，吳慷仁戲裡飾演開情趣用品店的更生人，拍攝時他也仔細研究店裡商品，受訪時笑稱發現有個橡皮筋綁毛的情趣用品要價100多元，還上網查用法，高捷則秒答是「羊眼圈」，並自豪說自己沒用過，「因為不需要！」

吳慷仁因戲研究不少情趣用品，透露看到這個東西後來有上網搜尋，「真的是有用的東西！」高捷則秒答，還自爆在日本也買過情趣用品，不過自己沒用過，認為講這種話題沒什麼，算是健康教育，自稱教育家，讓全場邊笑邊鼓掌。

吳慷仁和高捷2人曾在「狂徒」合作，但沒有真的對手戲，這回飾演惺惺相惜的更生人，擦出不少火花，高捷透露，2年前拍攝時，吳慷仁可能因為角色關係，在片場話不多，但一走過來就會天南地北地聊，拍戲時也很有默契。

高捷演出不少江湖角色，他透露很多8+9太入戲要認他當「大哥」，他只能盡力機會教育，「要以和為貴、孝順父母」，雖然黑道形象深植人心，但私下卻很反差，吳慷仁某次搭高捷便車，聽到高捷和女兒的對話，驚呼：「他跟女兒講話有點嚇到我，太溫柔、太有愛了吧！」

高捷女兒現在就讀台藝大戲劇系二年級，未來有意願進演藝圈，高捷表示支持女兒的決定，也耳提面命「不是每個人都能大放異彩，沒那麼容易！」高捷坦言在家是好爸爸，因為天蠍座的太太手機定位小孩，根本不用他操心。

吳慷仁難得為角色全頭染金髮，才發現自己不適合當偶像，為了髮色要一直漂，「我頭髮很黑，兩三次才變金色」， 長達兩個半月的拍攝期，他也因此頭皮發炎，苦不堪言。他也透露剛從日本探望女友邵雨薇返台，讚她日文進步飛快，很有語言天份。