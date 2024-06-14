王力宏金曲獻唱？致敬李玟被網友罵翻

王力宏是李玟生前的好友，但他的致敬演出傳出後仍引起議論。（取材自微博）

台灣第35屆金曲獎將於29日在台北小巨蛋舉行，表演橋段備受矚目，近日主辦單位台視公布將邀請王力宏 擔任表演嘉賓，向已故天后李玟 致敬。消息一出，立刻引起正反論戰，有人認為王力宏過去醜聞太多，不適合登台，李玟的二姊Nancy對此也做出回應。

李玟曾兩度入圍 「最佳國語女演唱人獎」，在華語樂壇及國際間的影響力不容忽視，除了多首經典歌曲之外，更是第一位站上奧斯卡頒獎典禮中表演的華裔歌手，當時的演出震撼國際。今年金曲獎也特別安排一段演出，以緬懷大家心中永遠的華語樂壇天后，在製作單位與李玟家人們討論後，決定由她的昔日好友王力宏擔任表演嘉賓。據悉，王力宏與李玟結識30年，兩人的交情不在話下。

對此，李玟家人先前透過主辦單位表示：「力宏算是和CoCo同時期從美國回來發展的歌手，彼此相知相惜，由力宏來演唱相信CoCo會非常感動。」

暌違多年再度回到金曲獎舞台，王力宏表示心情非常複雜：「我感到非常榮幸能夠在這麼重要的舞台上，向我的好友CoCo致敬；另一方面，想到她已經離開我們，心中也充滿了悲傷。」

至於這段致敬表演的呈現方式，王力宏也透露經過來回多次與導演組的討論，希望觀眾能夠回憶起李玟帶給大家的美好時光，透過演出讓大家再次感受李玟對音樂的無限熱情，並且永遠記住她的音樂和精神。

今年是李玟出道30周年，李玟二姊Nancy與家人正忙著15日在武漢登場的紀念活動，月底是否有機會帶媽媽去台灣參加金曲獎？Nancy表示：「應該不會，我和媽媽年紀都大了，在家中看電視應該舒服一些。」