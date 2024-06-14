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日本第一男公關羅蘭說了實話 台男星被嫌臭肚大禁當牛郎

特派記者陳慧貞／日本石垣島即時報導
日本第一男公關羅蘭擔任實境秀「上船了各位！」應援隊長，出席節目登島慶功記者會。(三立提供)
日本第一男公關羅蘭擔任實境秀「上船了各位！」應援隊長，出席節目登島慶功記者會。(三立提供)

31歲「日本第一男公關」羅蘭（ROLAND），應邀擔任三立、華視與文策院聯手日本極東打造的實境節目「上船了各位！」應援隊隊長，評比節目4壯男KID（林柏昇）、胡宇威、郭泓志、 蔡昌憲誰最適合當公關？他點名職棒選手出身的郭泓志最適合，原因是體格好、在女性工作人員中人氣最高，至於KID，他以牛郎店社長身份發話，認為KID「還是去划獨木舟好了」。

實境節目「上船了各位！」7名藝人胡宇威、郭泓志、蔡昌憲、KID、瑞瑪席丹、鍾瑶、雷艾美挑戰人生極限，日前自花蓮港出發划獨木舟到日本石垣島，進行一場跨越國際的海上大挑戰，在藝人們抵達石垣島時，就由羅蘭擔任應援隊長，率領藝人親友、粉絲迎接團隊登島，他透露幾名藝人都是初見面，直到慶功宴時才對話，雖語言不通，但杯觥交錯間距離拉近不少，讚3女星瑞瑪席丹、鍾瑶、雷艾美都很有魅力，自信笑稱：「畢竟我是專業男公關，3名女士，我都有辦法駕馭。」

被問到日本男公關普遍有年齡下降的趨勢，羅蘭稱，當年自己也是從18歲開始就在東京歌舞伎町牛郎店上班，31歲的他自稱已是「牛郎界老爺爺級」，儘管如此，他強調：「我的心還是在18歲。」

提到KID、胡宇威、郭泓志、 蔡昌憲4人誰最適合當男公關，他選體格最好的郭泓志，胡宇威長相俊帥有潛力，蔡昌憲個子嬌小、有親和力，「但好像會被吃掉」，至於KID，「畢竟要以社長的立場去選，沒辦法選他，他還是去划獨木舟好了」，羅蘭指KID腋下臭，他還看過KID的肚子，直言「他要先鍛鍊肚子才行。」不過他覺得KID很有趣，會讓人很想跟他做朋友。

羅蘭憑著高顏值和一流交際手腕，成為日本史上收入最高的男公關，年薪高達3億日圓(約190萬美元)，他除了自己的牛郎店、經營美容副業，本身還是作家，事業版圖相當大。被問到與台灣的合作，他透露近來日本男性流行除毛，自己也是身體力行者，因此很想將此美容概念推廣到台灣，在台開相關美容企業，此外他也會以雷射、美白，每天都會做保養保濕工作，維持乾淨俊帥外表，鞏固第一男公關地位。

日本第一男公關羅蘭擔任實境秀「上船了各位！」應援隊長，出席節目登島慶功記者會。(...
日本第一男公關羅蘭擔任實境秀「上船了各位！」應援隊長，出席節目登島慶功記者會。(三立提供)
日本第一男公關羅蘭擔任實境秀「上船了各位！」應援隊長。(三立提供)
日本第一男公關羅蘭擔任實境秀「上船了各位！」應援隊長。(三立提供)
羅蘭(左起)擔任「上船了各位！」應援隊長，迎接雷艾美、瑞瑪席丹、鍾瑶、胡宇威、蔡...
羅蘭(左起)擔任「上船了各位！」應援隊長，迎接雷艾美、瑞瑪席丹、鍾瑶、胡宇威、蔡昌憲、KID、郭泓志登石垣島。(三立提供)
31歲羅蘭自比是男公關界爺爺級。(三立提供)
31歲羅蘭自比是男公關界爺爺級。(三立提供)

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