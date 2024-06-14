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張學友生病「瞞貼身夥伴」忍到極限才取消

記者梅衍儂／專訪
李俊緯（右）收到張學友親筆寫的生日卡片。(李俊緯提供)
李俊緯（右）收到張學友親筆寫的生日卡片。(李俊緯提供)

歌神張學友「60+」巡演到台北，原預計3周共開9場，沒想到首周演出後，他無預警感染呼吸道融合病毒（RSV），不得不取消第2周的3場演唱會。這次跟著巡演的合音之一、新加坡歌手李俊緯（Marcus）透露：「學友哥真的很不想取消，到最後真的真的不得已才無奈選擇取消，本來是真的不想讓歌迷失望的。」

歌神的用心直到最後一刻都還在努力，李俊緯表示，就連他們合音人員都是當天已從飯店出發，半路上被通知演唱會取消後才掉頭。事實上，張學友的暖心不只對歌迷，連對工作人員都是如此，李俊緯是「60+」的4位合音成員之一，他透露巡演過程中印象最深刻的是在首站澳門場，當時媽媽和女友（現在已為老婆）想來看演出，但是誤買到黃牛票而被騙，正當他在後台走廊一個人苦惱時，「突然有個人握住我的手，對著我說 『聽說你媽媽和女朋友搶不到票』，我轉頭發現是學友哥本人。」

李俊緯回憶：「我跟他說主辦單位後來安排了票給她們，然後他匆忙的一邊走進他的休息室一邊說『very good』，我真的被嚇到，因為沒想到歌神本人會那麼關心我，後來也發現其實他會抽出時間記住每個人的名字，如果他們生活中有什麼事情，無論是喜事或災禍，如生小孩、得獎、生病，他都會知道。」張學友在100多場的演出中，每場都會唸出台上將近70位演出人員的名字，足見其對工作人員的尊重。

演唱會其中有個橋段，是李俊緯站在張學友旁邊彈吉他演唱，他表示一開始知道有這個環節覺得超緊張，「因為能夠近距離和歌神接觸互動，每次試音學友哥會跟我們大家打招呼，還記得有一次他問我太太過得怎樣，也問我今天早上有沒有打網球。從這些我能夠感受到學友哥的誠懇和關心，他是一個優秀的藝人和歌手，也是一位心地善良、做事情會尊重他周圍的團隊的好老闆。」

無論再累，張學友也會親自到每場慶功宴，也會跟團隊一起慶祝生日，會和當月壽星拍一張照片，送上親手寫的生日卡片祝福。不過歌神也是有脾氣的，李俊緯第一次看到張學友生氣，是一次舞台發生了一些問題，拖延到演唱會開始的時間，「他生氣的原因是因為他覺得我們團隊對不起歌迷，讓他們等待，當天他在talking的時候不停向觀眾道歉，他尊重團隊之外也很注重歌迷和觀眾，非常有心。」

這次來台演出，張學友大讚觀眾非常有水準，李俊緯也點頭如搗蒜：「非常的熱情，非常認真在聽歌，享受整個表演，到時間合唱也常特別大聲。」他笑說團員都非常喜歡主辦單位準備的便當和下午茶，每個演出都會有不一樣的小吃，從蔥抓餅到豆花、奶茶、鳳梨酥，「而且我們也有一台專門幫我們準備咖啡的卡車。在台北不發福真的不容易」。

跟著巡演1年多，李俊緯自己的歌唱事業也沒停下，「我接到巡演工作的同時也告訴自己不能停頓我自己的作品。我的單曲發行計畫已經安排到明年中，打算每2、3個月發單曲，慢慢累積到發一張EP

除了自己的作品之外我也在努力的寫歌，給自己一個目標在巡演的時期寫一百首歌曲。目前寫完35首歌，其中有3首已經成功賣給其他歌手，包括MIRROR成員 Edan Lui 呂爵安最近發的單曲『油麻地莎士比亞』。」

李俊緯曝張學友暖心之舉。(李俊緯提供)
李俊緯曝張學友暖心之舉。(李俊緯提供)
李俊緯（右）站在張學友旁邊彈吉他的橋段讓他非常緊張。(JDS提供)
李俊緯（右）站在張學友旁邊彈吉他的橋段讓他非常緊張。(JDS提供)

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