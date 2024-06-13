我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

足球／梅西不參加巴黎奧運：職業生涯終點在邁阿密國際

加州星巴克不漲價 推「實惠咖啡餐」1份5元起

觀影說劇／林艾璇「噩夢」提名女配角 曖昧勾引林柏宏

記者黃保慧／綜合報導
林柏宏（左）與林艾璇新片「愛的噩夢」獲得好評。(圖／華映娛樂提供)
林柏宏（左）與林艾璇新片「愛的噩夢」獲得好評。(圖／華映娛樂提供)

台灣導演廖明毅再次聯手演員林柏宏、謝欣穎合作新片「愛的噩夢」，繼日前入圍台北電影獎最佳女主角（項婕如）、最佳女配角（林艾璇）等4項大獎後，北影首映場開賣已秒殺；12日再宣布入圍富川國際奇幻影展「Bucheon Choice」國際競賽單元，且為該單元唯一的台灣作品。

演員林艾璇（大元）以「愛的噩夢」首度提名電影獎項，問鼎本屆北影最佳女配角。片中，她飾演林柏宏高中時曾經暗戀的同學，多年後在職場巧遇，重啟緣分。只不過，林柏宏的角色當下正被另一半「控制」，她也因為即將嫁給交往多年的男友，對未來感到茫然。

林艾璇以「愛的噩夢」首度提名電影獎項。(圖／華映娛樂提供)
林艾璇以「愛的噩夢」首度提名電影獎項。(圖／華映娛樂提供)

林艾璇詮釋得甜美溫柔又多情，甚至會單刀直入詢問林柏宏：「你是不是還喜歡我啊？」彷彿一再曖昧勾引。對比現實中的自己，林艾璇說：「我覺得個性上的活潑程度和主動方面，其實跟我本人滿相似的；唯一不同的是在表達悲傷情緒的同時，還要控制好表情，例如眼睛必須瞪大，講話要抑揚頓挫；因為導演希望她更加平穩、沉著，這些部分下蠻多功夫調整的。」

如何看待「舊情人」和「第三者」？林艾璇自我分析，「舊情人」是無法再聯繫當朋友，畢竟彼此間都有對方喜歡的特質，如果繼續聯絡的話很容易舊情復燃。至於「第三者」，她笑稱是「該死的存在」，當然，如果不知自己是第三者的無罪。

林艾璇以「愛的噩夢」首度提名電影獎項。(圖／華映娛樂提供)
林艾璇以「愛的噩夢」首度提名電影獎項。(圖／華映娛樂提供)
林柏宏（左）與林艾璇。(圖／華映娛樂提供)
林柏宏（左）與林艾璇。(圖／華映娛樂提供)

此次與號稱細節控的導演廖明毅合作，林艾璇印象深刻：「每個走位的點都要盡量準確之外，我覺得最有挑戰的，還是導演希望在講到哪個字的時候，可以剛好落淚，於是全世界的人，都在寒流來襲的凌晨在河堤等待我的眼淚…」。

入圍

上一則

女神變大嬸？52歲藤原紀香無修圖 眼袋、雙下巴超明顯

下一則

席琳狄翁對抗罕病勤復健 「我不會死」為孩子們努力

延伸閱讀

「九龍城寨」香港票房破億 古天樂：用盡力氣推廣才有好成績

「九龍城寨」香港票房破億 古天樂：用盡力氣推廣才有好成績
「九龍城寨」香港票房破億 古天樂用盡力氣推曝心情

「九龍城寨」香港票房破億 古天樂用盡力氣推曝心情
胡歌曝王家衛一天只睡3小時 拍戲緊張感靠做這事情克服

胡歌曝王家衛一天只睡3小時 拍戲緊張感靠做這事情克服
紀錄⽚導演周敏 講述150年來華⼈被歧視壓力

紀錄⽚導演周敏 講述150年來華⼈被歧視壓力

熱門新聞

吳謹言(右)被指顏值比不上身邊的丫鬟。(取材自微博)

吳謹言丫鬟怎會這麼美… 16歲的她有望成「下一個劉亦菲」？

2024-06-09 00:30
蘇蕊在社群短片裡揭露自己未來的大學是哪一所。圖／摘自TikTok

湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這所名校

2024-06-09 13:22
劉亦菲造型多變，電暈粉絲。(取材自微博)

美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和

2024-06-10 07:00
外型成熟的王星越年僅22歲，但已出道5年。(取材自微博)

「墨雨雲間」腹黑男主暴紅… 22歲王星越年齡造假？ 藝考老師揭祕

2024-06-09 07:00
林更新身穿背心跑步，於香港尖沙咀被偶遇。(取材自小紅書)

「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議

2024-06-04 20:04
外型成熟的王星越年僅22歲，但已出道五年。(取材自微博)

王星越年齡造假？藝考老師揭他15歲上大學

2024-06-10 02:24

超人氣

更多 >