我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金曲獎「致敬李玟」王力宏將獻唱 坦言「心情複雜」

馬斯克遭WSJ踢爆：曾向多名女員工求歡 還問要不要幫他生小孩

金曲獎「致敬李玟」30年好友王力宏獻唱 坦言「心情複雜」

記者林怡秀／即時報導
李玟2023年7月香消玉殞。(取材自臉書)
李玟2023年7月香消玉殞。(取材自臉書)

第35屆金曲獎即將於6月29日在台北小巨蛋隆重登場，曾兩度入圍「最佳國語女演唱人獎」的CoCo李玟，在華語樂壇及國際間的影響力不容忽視，除了多首經典歌曲之外，更是第一位站上奧斯卡頒獎典禮中表演的華裔歌手，當時的演出震撼國際。

而今年頒獎典禮中也特別安排一段演出，以緬懷大家心中永遠的華語樂壇天后，在構思節目內容時，製作單位與李玟的家人們討論後，決定由她的昔日好友王力宏擔任表演嘉賓。

王力宏與李玟結識30年，兩人的交情不在話下， 對此，李玟家人也表示：「力宏算是和CoCo同時期從美國回來發展的歌手，彼此相知相惜，由力宏來演唱相信CoCo會非常感動。」

睽違多年再度回到金曲獎的舞台演出，將以緬懷好友的身分站上舞台表演，王力宏表示收到邀約時心情非常複雜：「我感到非常榮幸能夠在這麼重要的舞台上，向我的好友CoCo致敬；另一方面，想到她已經離開我們，心中也充滿了悲傷。」

至於這段致敬表演的呈現方式，王力宏也透露經過來回多次與導演組的討論，希望觀眾在欣賞這段表演時，能夠回憶起李玟帶給大家的美好時光，透過演出讓大家再次感受李玟對音樂的無限熱情，並且永遠記住她的音樂和精神，期待和所有喜愛李玟的朋友們一起回憶她永不褪色的經典。

王力宏將在金曲獎懷念李玟。(圖／台視提供)
王力宏將在金曲獎懷念李玟。(圖／台視提供)

李玟 王力宏 入圍

上一則

胡歌曝王家衛一天只睡3小時 拍戲緊張感靠做這事情克服

下一則

「九龍城寨」香港票房破億 古天樂用盡力氣推曝心情

延伸閱讀

逝世近1年… 李玟遺作7年前錄好 將發行

逝世近1年… 李玟遺作7年前錄好 將發行
李玟逝世11個月 遺作將發行 7年前就錄製好

李玟逝世11個月 遺作將發行 7年前就錄製好
邱瓈寬母親病逝 張小燕、謝金燕、王力宏弔唁

邱瓈寬母親病逝 張小燕、謝金燕、王力宏弔唁
揮別「蕾神之鎚」 王力宏談感情未排斥「再有個家」

揮別「蕾神之鎚」 王力宏談感情未排斥「再有個家」

熱門新聞

吳謹言(右)被指顏值比不上身邊的丫鬟。(取材自微博)

吳謹言丫鬟怎會這麼美… 16歲的她有望成「下一個劉亦菲」？

2024-06-09 00:30
蘇蕊在社群短片裡揭露自己未來的大學是哪一所。圖／摘自TikTok

湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這所名校

2024-06-09 13:22
劉亦菲造型多變，電暈粉絲。(取材自微博)

美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和

2024-06-10 07:00
外型成熟的王星越年僅22歲，但已出道5年。(取材自微博)

「墨雨雲間」腹黑男主暴紅… 22歲王星越年齡造假？ 藝考老師揭祕

2024-06-09 07:00
林更新身穿背心跑步，於香港尖沙咀被偶遇。(取材自小紅書)

「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議

2024-06-04 20:04
外型成熟的王星越年僅22歲，但已出道五年。(取材自微博)

王星越年齡造假？藝考老師揭他15歲上大學

2024-06-10 02:24

超人氣

更多 >
這5種車款 貶值率驚人

這5種車款 貶值率驚人
德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷

德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷
加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要

加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要
矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」
她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？

她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？