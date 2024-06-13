金曲獎「致敬李玟」30年好友王力宏獻唱 坦言「心情複雜」

李玟2023年7月香消玉殞。(取材自臉書)

第35屆金曲獎即將於6月29日在台北小巨蛋隆重登場，曾兩度入圍 「最佳國語女演唱人獎」的CoCo李玟 ，在華語樂壇及國際間的影響力不容忽視，除了多首經典歌曲之外，更是第一位站上奧斯卡頒獎典禮中表演的華裔歌手，當時的演出震撼國際。

而今年頒獎典禮中也特別安排一段演出，以緬懷大家心中永遠的華語樂壇天后，在構思節目內容時，製作單位與李玟的家人們討論後，決定由她的昔日好友王力宏 擔任表演嘉賓。

王力宏與李玟結識30年，兩人的交情不在話下， 對此，李玟家人也表示：「力宏算是和CoCo同時期從美國回來發展的歌手，彼此相知相惜，由力宏來演唱相信CoCo會非常感動。」

睽違多年再度回到金曲獎的舞台演出，將以緬懷好友的身分站上舞台表演，王力宏表示收到邀約時心情非常複雜：「我感到非常榮幸能夠在這麼重要的舞台上，向我的好友CoCo致敬；另一方面，想到她已經離開我們，心中也充滿了悲傷。」