胡歌台灣腔對談不分彼此 曝拍王家衛「繁花」筋疲力盡

胡歌訪台出席青年座談會。（記者李政龍／攝影）

42歲「繁花 」男主角胡歌 12日旋風訪台，所到之處都吸引粉絲和媒體包圍，他下午出席「對話青年」座談會，提到和王家衛導演合作經驗是承受巨大的精神和體力的壓力，他以「精疲力盡」來形容，但也表示很佩服王家衛的敬業和把上海人最溫暖最美好的時候拍出來，「那個年代也是我人生記憶裡面最美好的時候。」

胡歌在座談會上提到這已是他第三度來台灣，2003年人生第一部戲的時候曾訪台，他還說這次到台灣就是想求證一件事，「面對很多媒體採訪，說我講的滬普口音，有台灣口音，所以來這邊求證，我的鄉音有台灣音嗎？」主持人說有，他笑說：「我更開心表示不分彼此。」

他雖已從影21年但每次演出還會緊張，他說跟王家衛合作就像是跟老師在上課，自己在入行前十年，演戲時會有誤區，「認為我塑造的角色跟生活越遠越成功，但後來發現是誤解，現在覺得無論塑造甚麼角色都離不開自己，無論哪一個角色都是從自己出發。」

「繁花」一拍三年半，他後期去拍了電影「走走停停」，他說很多人問他如何能從一個寶總轉換成一個失敗青年，是因為拍「繁花」時承受巨大的精神和體力的壓力，精疲力盡，剛好那個狀態是需要放鬆的狀態，也促成了和年輕創作者的合作。他並稱自己是便宜又好用的演員，歡迎大家來找他。

他12日下午還在工作人員帶領下在松菸文創園區逛逛，吸引百名粉絲包圍追隨，被問到有沒有跟霍建華通電話？他說：「該通的都通了，大家都很忙，（依晨）她不在。」聊到最後還笑說：「你不覺得我都有台灣口音了嗎？」

胡歌說：「我之前來很多次台灣，這裡第一次來，覺得應該早點來看看。」會不會帶妻女來旅遊？他說：「當然啊，台灣那麼多美景美食。」他將於13日上午搭機返回上海。

胡歌跌宕人生宛如寶總縮影 曾瀕死毀容喊話：面對殘酷

記者楊起鳳／特稿

今年42歲的胡歌，出道整整21年，他一出道就爆紅，但卻在18年前經歷一場嚴重車禍，右臉幾乎毀容，一度暫停演藝事業，2015年憑著「琅琊榜」梅長蘇一角再度成為人氣小生，2023年又以「繁花」再攀事業高峰。他的真實人生彷彿王家衛「繁花」劇中寶總的人生翻版，總在最困難時柳暗花明。

185身高，傑出的外型讓胡歌一出道就以「仙劍奇俠傳」爆紅，之後演出「天外飛仙」、「少年楊家將」、「射鵰英雄傳」、「仙劍奇劍傳」，卻沒想到2006年一場意外車禍造成他助理死亡，他則右臉動了6個半小時手術，縫了100多針情況才轉為穩定，後轉往香港 、南韓做植皮手術、鼻骨矯正和疤痕修復療程。

胡歌最痛苦的是當時跟他換座位的助理身亡，她離世造成他嚴重心理陰影，讓他重新思考「活下來的意義」。他從低谷崛起，暫退幕前回學校修學分，直到2007年6月才復出。成為浴火鳳凰後的他，更以「琅琊榜」的才子「梅長蘇」獲得白玉蘭獎和金鷹獎視帝，而王家衛執導的「繁花」，讓他再度登上事業高峰，也橫掃傲視各大獎項。他感謝過去每個角色成就他現在的自己，而角色就是自己人生的堆砌。