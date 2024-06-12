離婚7年認愛新歡 柯以柔：戀情正開始

柯以柔(右)和Joseph譜戀情，彼此相知相惜。(圖／柯以柔提供)

台灣女星柯以柔和前夫郭宗坤離婚官司糾纏多年才結束，本以為這輩子再難遇見真愛，沒想到幸福在意外中悄然來臨；她這幾個月忙著騎車運動，道路上遇見頻率相同的Joseph，今年4月他向她告白，戀情才正要開始，家人、好友都為她開心。

柯以柔七年前因郭宗坤外遇而婚變，官司一路打打停停，對她人生產生很大的陰影。全部結束、收拾好情緒後，她曾說過這輩子不婚不生，並對感情不再抱太大期望，卻在此時遇見Joseph。

她說，「我曾想過，如果再遇到對象，希望對方也是離異有小孩的，因為這樣才能同理心。但真正遇到有這樣條件的他，我心裡仍遺憾想著，如果我們在很年輕、彼此都單身時相遇，那該有多好，但若真是那樣，我就不是此時此刻的狀態了」。

柯以柔年輕時有小姐脾氣，但幾年官司、人生的起伏把她的稜角完全磨圓，「我覺得45歲，是最好的我，成熟了，因為經歷太多脾氣也好了，而且，我還是個可愛的女生」。

Joseph和她同年，認識半年左右，剛開始跟一群朋友騎車、打牌、吃飯。今年4月的某一天，兩人和朋友一起吃飯到很晚，還相約隔天上陽明山騎車，但那晚在車上，Joseph跟她談了一個多小時，問題繞在「對感情還有期待嗎？」算是正式向她告白。

柯以柔說，「當時我的回答是，很難，因為我的狀況大家都知道，帶了三個小孩，也有年紀了，但我告訴他，我對愛情還抱著一絲絲的期待，最後他提出願意一起照顧的想法，我還問他，你這話是對我說的嗎？他說當然」，那天後，彼此的關係就確定了，身邊好友知道後都感動到快哭了。