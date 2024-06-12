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王祖賢曝近況 挺大肚疑身材崩壞？網還她清白

娛樂新聞組╱綜合報導
王祖賢近日曬出素顏自拍照，美麗如昔。(取材自微博)
王祖賢近日曬出素顏自拍照，美麗如昔。(取材自微博)

57歲影星王祖賢已退出演藝圈，移居到加拿大溫哥華多年，但逢年過節都會分享近照，讓想念她的粉絲可以知道她的近況，日前有網友在當地拍到她現身寺廟的影片，不過身形看起來一度讓網友以為她身材崩壞了。

端午節這天王祖賢照慣例分享了自拍美照，另有粉絲也在社群分享一段影片，說在溫哥華當地的一間寺廟偶遇到她，僅短短3秒影片。視頻中可見綁著馬尾的王祖賢，穿著一件橫條紋上衣坐一旁填寫資料後，隨後就站起來身來；她站起身後看起來像是挺著大肚腩一般，原PO留言澄清是影片拍攝角度、王祖賢站姿的問題，讓外界不要再隨意揣測。

網友在溫哥華偶遇王祖賢，疑似挺著大肚腩。(取材自小紅書)
網友在溫哥華偶遇王祖賢，疑似挺著大肚腩。(取材自小紅書)

適逢一年一度端午節，王祖賢特地曬出自拍照祝所有人佳節愉快。照片中的王祖賢，微微側著頭，臉上只有淡妝，身穿淡藍色襯衫，一頭黑髮依然濃密，凍齡模樣完全看不出來已經57歲。

王祖賢2004年演出電影「美麗上海」後引退，仍不時在Instagram分享生活動態。她也是大陸社交平台百度貼吧的愛用者，她去年底罕有拍片、「獻聲」祝賀百度貼吧20周年：「百度貼吧，祝福你們20周年生日快樂！」被網友形容「會動的王祖賢」。

2016年王祖賢在父親喪禮上曾現身接受媒體訪問，哽咽表示謝謝粉絲關心；時隔7年粉絲再度聽到她的聲音，紛紛感嘆王祖賢的聲音依然好溫柔。

網友在溫哥華偶遇王祖賢 。(取材自小紅書)
網友在溫哥華偶遇王祖賢 。(取材自小紅書)

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