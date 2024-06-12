黃姵嘉訪談／記憶和想像可能是絆腳石 人只能掌握此時此刻

（圖片提供／黃姵嘉）

近日，台灣家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季開播了，黃姵嘉再度飾演劇中那位天真坦率、時不時少根筋的媳婦奚伊鷗(小鷗)，不同於以往角色的正義形象，這一回黃姵嘉還覺察到小鷗的脆弱，「小鷗雖然個性正義、十分外向，但也有敏感的一面，內心渴望愛。」小鷗的脆弱面，在某種程度上也是黃姵嘉的，「我也是有一點點缺愛。」今年初，黃姵嘉接連遭逢了父喪和失戀雙重打擊，她仍在一點一滴消化這些情緒，有朝一日，這些經歷都將轉化成養分，幫助她在鏡頭前好好地去活出另一個人，「要當演員不能為自己留後路，演員是用自己的生命去交換角色的生命。」

擺脫肢體束縛 讓身體恢復原廠設定

黃姵嘉的專長一直都是舞蹈，從幼稚園跳到北藝大，芭蕾、民族舞都學過，後來為什麼成為演員？她說是「因緣際會」。「我從小跳舞，沒想過未來還可以做什麼，但遇見天賦會有一個Sign。」而這個Sign，就是高中時參與MV拍攝，雖然也只是在舞群中跳著芭蕾舞，「但一切都是那麼新鮮，我甚至都不會緊張，完全沒有鏡頭焦慮。」2008年黃姵嘉正式出道，第一次演戲是在導演鄭芬芬執導的《查無此人》中擔任女配角，「我個性有一點內向慢熟，但在拍攝時我不用當我自己，這讓我很快樂。在演戲的過程中，像是把生命的廣度無限擴張。」隔年，她就憑藉《查無此人》入圍台北電影節及金鐘獎。

第一次演戲就入圍大獎，之後又多次入圍金馬、金鐘，黃姵嘉在演戲上的天份無庸置疑，但不代表不會碰到瓶頸。例如在拍攝電影《寶米恰恰》時，黃姵嘉突然發現，從小學舞的身體竟然不聽使喚了！原來受過舞蹈訓練的人，對肢體動作的細節特別在意，一般人會站這麼挺嗎？這個角色走路應該外八、還是內八呢？對角色的思考越深入，黃姵嘉對肢體的反應就越迷茫，「舞蹈是用肢體呈現作品的內涵和情感，當演出的角色不是一個舞者，那我的手應該要怎麼擺呢？」黃姵嘉花了一點時間，才不再執著於肢體的形態，讓身體回復「原廠設定」，真真切切地回到一個沒有學過舞的普通人狀態。

黃姵嘉自小習舞，未曾想卻在戲劇界開拓出人生的另一條路。（圖片提供／黃姵嘉）

把自己歸零 為角色調製最佳配方

《出境事務所》是黃姵嘉表演生涯中的重要作品。該劇幕前、幕後陣容十分強大，編劇是呂蒔媛、導演是許肇任，主演除了黃姵嘉，還有吳慷仁、柯淑勤、謝瓊煖等實力派演員。「直到2015年演完《出境事務所》之後，我才有底氣稱自己是演員。」黃姵嘉說，當時參與這部戲演出的都是硬底子演員，給她帶來很大的壓力，但也因為這些壓力而隨時處在一個很敏銳的狀態，可以觀察並吸收大家優秀的表演技巧，柯淑勤的演出更讓她至今印象深刻，「柯姐太厲害了！一個眼神就能表達千言萬語，你就知道她的底蘊有多厚，外在表演的『形』有多強！」

後來，黃姵嘉陸續與許多角色相遇，逐一磨練身為演員的心(情緒控制)、技(演出技巧)、體(身體狀況)。「我們沒辦法真的變成角色，因為你就是你，不可能脫胎換骨變成另一個人。」黃姵嘉很清楚演員的極限，但人有很多面向，演員能做的，就是把自己歸零、檢視角色，並從自己的眾多面向中，挑出適合角色的特質，再加以「配比」。例如小鷗這個角色講話大聲、個性雞婆，所以她的方式就是把自己外向的那一面放大到80%，敏感的部分縮小到20%，「所以我抽離角色不太需要時間，因為她就是我的一部分，我只是讓自己靠近她，演完了我還是我，離開就好了。」

將演戲當成修行，始終抱著敬畏之心的黃姵嘉，在2018年憑藉客家電視台時代劇《台北歌手》中，「台灣第一才子」呂赫若的紅粉知己蘇玉蘭一角，贏得了第53屆金鐘獎戲劇節目最佳女主角獎。

黃姵嘉在《我的婆婆》飾演個性雞婆的小媳婦奚伊鷗。（圖片提供／公視、東森、LINE TV）

《婆婆》小鷗的脆弱她懂

雖然一度為「肢體」所苦，但往後肢體也成為黃姵嘉進入角色的入門磚，她會為角色設計動作。以小鷗為例，黃姵嘉從角色的個性切入，設想她會如何吃飯、如何睡覺、如何走路，「因為個性很急，小鷗走路很大步！」甚至連平時脊椎是直、是彎也要考慮，「照理說，小鷗的個性很正義，脊椎應該要永遠很挺，可是她的脊椎不是很挺，因為她內心有很敏感、脆弱的那一部分。」

在黃姵嘉眼中，小鷗幫婆婆留住餅店、助男友發貴創業，所作所為幾乎都是為了別人，完全忘了照顧自己，但這樣的情況到了《婆婆2》中後段，將慢慢出現轉機，「她會開始正視自己內心的需求，不再只為別人努力。」

對黃姵嘉而言，當演員最重要的事，就是誠實面對自己，「如果不勇敢、誠實地面對自己，不把內心真正的脆弱、恐懼坦露給觀眾看，你如何能理解角色的情緒流動和心理狀態？要先足夠理解自己，才有辦法去理解角色。」

黃姵嘉自認很了解自己，「我一直知道自己的脆弱在那裡，也可以完全理解為什麼小鷗會那麼渴望愛。」她談到，追根究底，小鷗的脆弱源於自私的媽媽，雖然媽媽很有錢，讓她從小衣食無虞，但在情感面一直不足，她會非常依賴一個愛她的人，她知道發貴愛她，所以願意為他付出，甚至擱置自己真正想做的事情，「她全心全意只想為了她愛的人付出，這點我是可以理解的。」

黃姵嘉飾演的小鷗即將在《我的婆婆2》迎來人生重大轉折。（圖片提供／公視、東森、LINE TV）

自我覺察學習讓悲傷 Move On

談到自己的脆弱面，黃姵嘉說，「我也是有一點點缺愛。」她是外公外婆帶大的，父母親平日忙於工作，只有在週末才能來看她，黃姵嘉原本並沒有意識到童年經歷對自己的影響，直到有次靜心冥想時，腦袋突然浮現一個畫面，四、五歲的她站在紗窗前，看著爸媽開車離開的背影，「我不記得自己有沒有哭，但一定會有不捨，會希望爸媽留下來陪我，這可能是我長大以後，對愛總有某些渴求的原因吧。」幸運的是，長大後的黃姵嘉和父母關係很不錯，「我們很和諧、很快樂地生活，我不需要療癒小時候的自己，這對我來說就夠了。」

每天做瑜珈、冥想一個多小時，黃姵嘉透過這樣的方式內觀自己，「當你在冥想時，思緒沒那麼活躍，不去想日常生活的事情，潛意識才可能浮出來。」今年3月，黃姵嘉的父親驟然離世，緊接著交往近2年的男友無預警提出分手，短時間內要同時面對生離死別，箇中煎熬可想而知。也是得益於多年瑜珈和冥想的訓練，黃姵嘉並沒有放任自己沉溺在自怨自艾之中，「只有我可以把自己從情緒牢籠裡救出來，怎麼樣外求都沒用。只有和情緒對話、和解、放下，才有辦法Move On。」

黃姵嘉與父母親的感情很好。（圖片提供／黃姵嘉）

把破碎的自己拼回來 人心應該像湖水平靜

黃姵嘉曾在社群分享，「記憶」和「想像」是人類最寶貴的兩個能力，但更重要的是，不要因這些能力而受困，因為記憶和想像也可能是絆腳石。她解釋，記憶是關於過去，但它已經過去了，例如失敗的經驗、悲傷的回憶，而想像是關於未來，是還沒發生的事，不需要過分擔心恐懼，想像自己做不到什麼事，「即使可以改變過去，你也不見得會成為一個更好的你，那就是人類又想像出來的煩惱。所以，你為什麼要想像那麼多煩惱，來擾亂現在的你？你擁有的是此時此刻，這是可以靠意志改變的事。」

最近，黃姵嘉正專注閱讀印度瑜珈士薩古魯所著之《一個瑜伽士的內在喜悅工程：轉心向內 即是出路》，這本書為她帶來很大的療癒力量， 「我也常常問自己，這個階段要的是什麼？在工作方面，當然是挑戰更具突破性的角色；至於生活，我期待自己能夠平靜地面對各種事情，像湖水一樣平靜，因為隨波起舞是一種內耗。」她笑得坦然，如此深信。

在人生低谷時選擇直面內心，黃姵嘉正在學習掌握每一個當下。（圖片提供／黃姵嘉）

（本文經臺北文創授權轉載，原文刊載於此）