我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辛拉麵一年可賣五億包 亞洲超市重塑美國人飲食習慣

100℉高溫沒冷氣 卡達航空乘客熱到脫光 還有人暈倒

柯以柔離婚7年遇愛 首談男友Joseph：戀情正開始

記者葉君遠／專訪
柯以柔(右)和Joseph戀情從4月開始，彼此相知相惜。(柯以柔提供)
柯以柔(右)和Joseph戀情從4月開始，彼此相知相惜。(柯以柔提供)

台灣女星柯以柔和前夫郭宗坤離婚官司糾纏了4年餘才結束，本以為這輩子再難遇見真愛，沒想到幸福在意外中悄然來臨，這幾個月忙著騎車運動，道路上遇見頻率相同的Joseph，今年4月他向她告白，戀情才正要開始，家人、好友都為她開心。

柯以柔7年前因郭宗坤外遇而婚變，官司一路打打停停，對她人生產生很大的陰影。全部結束、收拾好情緒後，她曾說過這輩子不婚不生，並對感情不再抱太大期望，卻在此時遇見Joseph。

她說，「我曾想過，如果再遇到對象，希望對方也是離異有小孩的，因為這樣才能同理心。但真正遇到有這樣條件的他，我心裡仍遺憾想著，如果我們在很年輕、彼此都單身時相遇，那該有多好，但若真是那樣，我就不是現在此時此刻最好的狀態了」。

柯以柔年輕時有小姐脾氣，但幾年官司、人生的起伏把她的稜角完全磨圓，「我覺得45歲，是最好的我，成熟了，因為經歷太多脾氣也好了，而且，我還是個可愛的女生」。

Joseph和她同年，認識半年左右，剛開始跟一群朋友騎車、打牌、吃飯。今年4月的某一天，兩人和朋友一起吃飯到很晚，還相約隔天上陽明山騎車，但那晚在車上，Joseph跟她談了1個多小時，問題繞在「對感情還有所期待嗎？」，算是正式向她告白。

柯以柔說，「當時我的回答是，很難，因為我的狀況大家都知道，帶了3個小孩，也有年紀了，但我告訴他，我對愛情，還抱著一絲絲的期待，最後他提出，願意一起照顧的想法，我還問他，你這話是對我說的嗎？他說當然」，那天後，彼此的關係就確定了，身邊好友知道後都感動到快哭了。

她形容Joseph，圈外正常上班族，是個貼心斯文的男生，個性很吸引人，至於外型，因為他騎車10年，身材也練得相當好。端午節兩人一起帶著小孩赴台中旅行，人美心善的柯以柔，最終找到愛，屬於彼此的戀情，才正剛剛開始。

柯以柔(左)因為騎單車而認識Joseph，兩人都很珍惜對方。(柯以柔提供)
柯以柔(左)因為騎單車而認識Joseph，兩人都很珍惜對方。(柯以柔提供)

端午節

上一則

「香港波神始祖」挺36F上圍 58歲化身神力女超人

延伸閱讀

CNBC：台灣電力短缺若不解決 全球產業都將受到波及

CNBC：台灣電力短缺若不解決 全球產業都將受到波及
大摩指AMD的AI晶片前景沒投資人看的樂觀 建議改買這兩檔

大摩指AMD的AI晶片前景沒投資人看的樂觀 建議改買這兩檔
班珍被揭婚姻不「性」福 傳要賣豪宅離婚

班珍被揭婚姻不「性」福 傳要賣豪宅離婚
理財問答／和另一半離婚 財務處理一步步來

理財問答／和另一半離婚 財務處理一步步來

熱門新聞

吳謹言(右)被指顏值比不上身邊的丫鬟。(取材自微博)

吳謹言丫鬟怎會這麼美… 16歲的她有望成「下一個劉亦菲」？

2024-06-09 00:30
林更新身穿背心跑步，於香港尖沙咀被偶遇。(取材自小紅書)

「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議

2024-06-04 20:04
蘇蕊在社群短片裡揭露自己未來的大學是哪一所。圖／摘自TikTok

湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這所名校

2024-06-09 13:22
吳謹言暌違2年再演古裝劇。(取材自微博)

魏瓔珞回來了… 吳謹言再演復仇女 卻被嫌顏值撐不起第一美人

2024-06-03 21:32
劉亦菲造型多變，電暈粉絲。(取材自微博)

美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和

2024-06-10 07:00
外型成熟的王星越年僅22歲，但已出道5年。(取材自微博)

「墨雨雲間」腹黑男主暴紅… 22歲王星越年齡造假？ 藝考老師揭祕

2024-06-09 07:00

超人氣

更多 >
好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛

好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛
4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞

4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞
為何你不應用熱水洗油膩的鍋？

為何你不應用熱水洗油膩的鍋？
杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立

杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立
4愛阿華州教師吉林遇襲被刺傷 渾身血跡倒地…2人進加護病房

4愛阿華州教師吉林遇襲被刺傷 渾身血跡倒地…2人進加護病房