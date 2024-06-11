張信哲杜拜開唱 華語歌手第一人

張信哲在杜拜舉辦個人大型演出，成為華語歌手第一人。（圖／潮水音樂提供）

「金曲歌王」張信哲出道36年，超越賣情懷的「過去式」，展開「未來式」巡演六年，歌單逐年進化，舞台躍升國際，近日他在杜拜容納1萬餘人的Coca Cola Arena盛大開唱，成為首位在杜拜開個唱的華語歌手，他坦言非常緊張，幸好台下座無虛席，且歡呼聲不絕於耳，「看到你們這麼熱情，我就放心了」。

老將如他，也難免焦慮，開場唱著最熟悉的「愛如潮水」、「別怕我傷心」，喘氣和咬字都小心翼翼抓著節奏，到「寬容」、「白月光」穩住陣腳，台下來自上海、四川、台灣的歌迷激動熱切，「你好帥」、「我愛你」像波斯灣的海浪一聲聲拍打在舞台上，他自信從容一笑：「謝謝，聽到你們熱情的歡呼聲，我就放心了，據我所知，我好像是第一位在杜拜開唱的華語歌手，不只是我緊張，大家也很緊張，因為後面會不會再有人來（開唱），就看你們的反應了。」

這場演唱會早該在2月登場，無奈杜拜遭極端氣候影響，連日暴雨 導致市區積水，張信哲不得不改期和重選場地，歌迷也多等了四個月，因此現場氣氛之熱烈，從開場前就不斷醞釀，數個歌迷自發組成的加油團在現場練習口號，頗有比拚之勢。開場後，台下歡呼聲大到張信哲講不下去，笑說給大家一分鐘時間喊個夠。

張信哲表示，杜拜站對自己和所有華人 觀眾都意義非凡，因此堅持不惜重金，將「未來式」音樂宇宙原汁原味帶到中東。

來到杜拜，因應場館的特性，張信哲發揮巧思將未來式2.0和未來式終極版巧妙融合，為杜拜量身打造出「張信哲未來式世界巡迴演唱會」，成為六年來獨一無二的一場，他還在這次歌單中特別加入先前沒有的「找鑰匙」、「我是真的愛你」，寵粉心情顯露無遺，還沒唱到最後一首歌就安可聲不斷，他對歌迷又氣又笑：「讓我講完啦！」台下也笑成一片。

他說：「音樂對我來說不是興趣和愛好，而是我的信仰，這是我很重要的紀念，來自世界各地的朋友不僅來看演唱會，也是旅遊，這是一個完美的起點，我相信會再來的，如果大家願意的話，我會再來加班的。」

張信哲也將在本月29日首攻「北京國家體育場」（鳥巢），而且日前傳來加場好消息，可謂好事成雙。