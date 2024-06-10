杜拜歌迷太瘋狂 張信哲不忍了：讓我講完

張信哲為杜拜演唱會設計新歌單。（潮水音樂提供）

金曲歌王張信哲出道36年，超越賣情懷的「過去式」，展開「未來式」巡演6年，歌單逐年進化，舞台躍升國際，9日他在杜拜容納1萬餘人的Coca Cola Arena盛大開唱，成為首位在杜拜開個唱的華語歌手，他坦言非常緊張，幸好台下座無虛席，且歡呼聲不絕於耳，「看到你們這麼熱情，我就放心了」。

適逢端午 假期，張信哲一開口就先祝粉絲端午佳節愉快、平安健康，並表示杜拜站對自己和所有華人 觀眾都意義非凡，因此堅持不惜重金，將「未來式」音樂宇宙原汁原味帶到中東，張信哲對當地觀眾掛保證：「我們到杜拜不敢輕忽，把同一套都搬過來，雖然你們沒有看過國內，但絕對跟國內一樣的標準，所有台前幕後演職人員、舞台、聲光、機關都是一樣的。」

來到杜拜，因應場館的特性，張信哲發揮巧思將未來式2.0和未來式終極版巧妙融合，為杜拜量身打造出「張信哲未來式♾️世界巡迴演唱會」，成為6年來獨一無二的一場，他還在這次歌單中特別加入先前沒有的「找鑰匙」、「我是真的愛你」，寵粉心情顯露無遺，還沒唱到最後一首歌就安可聲不斷，他對歌迷又氣又笑：「讓我講完啦！」台下也笑成一片。