我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金與正警告將反擊 邊境大聲公廣播僅1天…南韓軍方急喊卡

西雅圖-台灣直飛航班激增 加速台美旅遊

杜拜歌迷太瘋狂 張信哲不忍了：讓我講完

記者梅衍儂／即時報導
張信哲為杜拜演唱會設計新歌單。（潮水音樂提供）
張信哲為杜拜演唱會設計新歌單。（潮水音樂提供）

金曲歌王張信哲出道36年，超越賣情懷的「過去式」，展開「未來式」巡演6年，歌單逐年進化，舞台躍升國際，9日他在杜拜容納1萬餘人的Coca Cola Arena盛大開唱，成為首位在杜拜開個唱的華語歌手，他坦言非常緊張，幸好台下座無虛席，且歡呼聲不絕於耳，「看到你們這麼熱情，我就放心了」。

適逢端午假期，張信哲一開口就先祝粉絲端午佳節愉快、平安健康，並表示杜拜站對自己和所有華人觀眾都意義非凡，因此堅持不惜重金，將「未來式」音樂宇宙原汁原味帶到中東，張信哲對當地觀眾掛保證：「我們到杜拜不敢輕忽，把同一套都搬過來，雖然你們沒有看過國內，但絕對跟國內一樣的標準，所有台前幕後演職人員、舞台、聲光、機關都是一樣的。」

來到杜拜，因應場館的特性，張信哲發揮巧思將未來式2.0和未來式終極版巧妙融合，為杜拜量身打造出「張信哲未來式♾️世界巡迴演唱會」，成為6年來獨一無二的一場，他還在這次歌單中特別加入先前沒有的「找鑰匙」、「我是真的愛你」，寵粉心情顯露無遺，還沒唱到最後一首歌就安可聲不斷，他對歌迷又氣又笑：「讓我講完啦！」台下也笑成一片。

他說：「音樂對我來說不是興趣和愛好，而是我的信仰，這是我很重要的紀念，來自世界各地的朋友不僅來看演唱會，也是旅遊，這是一個完美的起點，我相信會再來的，如果大家願意的話，我會再來加班的。」張信哲也將在本月29日首攻「北京國家體育場」（鳥巢），而且日前傳來加場好消息，可謂好事成雙。

張信哲笑說給歌迷1分鐘表達愛意。（潮水音樂提供）
張信哲笑說給歌迷1分鐘表達愛意。（潮水音樂提供）
張信哲寵粉無極限。（潮水音樂提供）
張信哲寵粉無極限。（潮水音樂提供）
張信哲的舞台設計讓不少歌迷發出讚嘆聲。（潮水音樂提供）
張信哲的舞台設計讓不少歌迷發出讚嘆聲。（潮水音樂提供）
張信哲在杜拜舉辦個人大型演出，成為華語歌手第一人。（潮水音樂提供）
張信哲在杜拜舉辦個人大型演出，成為華語歌手第一人。（潮水音樂提供）
張信哲歌聲狀態極佳。（潮水音樂提供）
張信哲歌聲狀態極佳。（潮水音樂提供）
張信哲杜拜開唱吸引滿場歌迷。（潮水音樂提供）
張信哲杜拜開唱吸引滿場歌迷。（潮水音樂提供）

端午 華人

上一則

山田涼介自毀帥臉「超自律原則曝光」堅持不吃拉麵

延伸閱讀

蘇慧倫赴星開唱 對話歌迷哽咽了

蘇慧倫赴星開唱 對話歌迷哽咽了
張信哲唱一半「活吞蚊子」 自嘲補充蛋白質

張信哲唱一半「活吞蚊子」 自嘲補充蛋白質
張信哲唱一半 蚊子入口…超驚人吞蟲史曝光

張信哲唱一半 蚊子入口…超驚人吞蟲史曝光
聽華晨宇演唱會太嗨 歌迷自稱「震碎腎結石」

聽華晨宇演唱會太嗨 歌迷自稱「震碎腎結石」

熱門新聞

吳謹言(右)被指顏值比不上身邊的丫鬟。(取材自微博)

吳謹言丫鬟怎會這麼美… 16歲的她有望成「下一個劉亦菲」？

2024-06-09 00:30
林更新身穿背心跑步，於香港尖沙咀被偶遇。(取材自小紅書)

「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議

2024-06-04 20:04
吳謹言暌違2年再演古裝劇。(取材自微博)

魏瓔珞回來了… 吳謹言再演復仇女 卻被嫌顏值撐不起第一美人

2024-06-03 21:32
蜜辛堅稱自己是「性工作者」，讓父母難堪。圖／摘自IG

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

2024-06-02 15:34
蘇蕊在社群短片裡揭露自己未來的大學是哪一所。圖／摘自TikTok

湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這間大學

2024-06-09 13:22
肖戰抱著愛貓「堅果」的模樣，融化不少粉絲。(取材自微博)

肖戰「暴走快樂老家」 曬吸貓照… 網喊：好想魂穿變成貓

2024-06-06 22:51

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這間大學

湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這間大學
以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

90歲老兵餬口 每天走1哩去超市打工 女主播1天募得22萬送他

90歲老兵餬口 每天走1哩去超市打工 女主播1天募得22萬送他
中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子
加薩獲救人質以中混血女諾亞 探望癌末華裔母親

加薩獲救人質以中混血女諾亞 探望癌末華裔母親