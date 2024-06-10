我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在美國擁屋成本有多高？不含房貸1年還要多繳1.8萬元

美股下半年能否繼續旺？這些族群有望接棒大型科技股

「心更緊密」兒女都出國念書 陶子牽掛長出白髪

記者葉君遠／綜合報導
陶子珍惜和子女相處的時光。（本報資料照片）
陶子珍惜和子女相處的時光。（本報資料照片）

時光荏苒，陶晶瑩送女兒荳荳來美念書3年，在無盡的思念中歷經疫情隔離、離別大哭、到長出白髮，5月終於迎來她畢業，如今荳荳要跟著兒子李小龍新加坡繼續念書，子女都在國中畢業後赴笈千里，是否親情緣淺？陶子說：「因為牽掛，心反而更加緊密了。」

荳荳當年因為懷有打籃球的夢想，才提出來美念書的想法，陶子和李李仁拚盡全力讓她圓夢，第一次送去安頓好後，李李仁開車赴機場時就崩潰大哭，陶子回憶，「他哭到閉眼睛的那種，回頭一看兒子也在哭，我一直大叫老公開車眼睛要睜開，但我也好想哭」。

因為疫情，一家人見證過整個機場只有1、2個人躺在那邊的蕭條，開口說話時才發現彼此的嗓子都哭啞了，「幾個月後我再一個人去美國陪她，自己租車還因為腿太短腳踩不到油門、煞車一路大叫怎麼辦，後來發現，那裡的駕座是可調式的」。

有一天荳荳意外發現陶子白髮都長出來了，歲月就在這些來來回回中溜走了。

荳荳17歲生日那年，陶子原本因為工作忙去不了，後來工作臨時取消，她買了機票就衝去美國，原來一直叫她不要來的荳荳下了校車看到母親出現，全力奔向陶子，原來當時荳荳因為轉學、沒朋友，心情正處於地獄，那一抱，母女的心都化了。

而這幾年，因為時差，陶子習慣在晚上12點以後等待荳荳的簡訊或來電，有時明明沒事，她到了凌晨3點，就會自己醒來看一下手機，原來荳荳真的發生緊急狀況，她也能立刻應付。

兩年前，陶子在小巨蛋開演唱會，荳荳回台灣，一家4口都登場，表演完回家後荳荳竟然大哭，原來，她在美國過去那1年，因為交友、學業及各種問題，過得很不好，「我們只能陪著她掉眼淚」。

如今荳荳畢業了，陶子說，她將轉赴新加坡念大學，而李小龍想出去闖一闖，已經在新加坡念了兩學期高中，「他都是班上第1名，他最厲害的是，把新加坡變成他的舒適圈，走到哪都有朋友，也適應了當地的各種狀況」。

荳荳在美國1年學費、生活費超過270萬台幣，3年下來加一加約莫花了8百萬台幣，未來換到新加坡，學費是美國的6分之1，但生活成本不低，兩老不僅還要繼續拚小孩的學費，更得繼續兩地奔波。

最近大家都在談子女教育問題，陶子說，兩個孩子雖然都在很小的時候出國，但她和李李仁只要誰有空就飛去作陪，「距離很遠，不過我們一家人的心都是在一起的，非常緊密」，她慶幸荳荳經過美國3年洗禮，個性仍如當初般單純，「她是一個，看到扭蛋機還會興奮的小孩」。

新加坡 疫情 李小龍

上一則

劉真49歲冥誕 好友楊麗菁曬照吐思念之情

下一則

女星拍逾50部三級片 稱為籌父親醫藥費

延伸閱讀

駐以色列美軍官員 提供情報助救出加薩人質

駐以色列美軍官員 提供情報助救出加薩人質
白宮迄今最明確示警 美擬擴大核武庫 阻中俄威脅

白宮迄今最明確示警 美擬擴大核武庫 阻中俄威脅
行李箱掛吊飾好辨認？機場員工：恐增「這風險」

行李箱掛吊飾好辨認？機場員工：恐增「這風險」
謝霆鋒爸曾交小49歲嫩妹 分手給2000萬港幣青春損失費

謝霆鋒爸曾交小49歲嫩妹 分手給2000萬港幣青春損失費

熱門新聞

吳謹言(右)被指顏值比不上身邊的丫鬟。(取材自微博)

吳謹言丫鬟怎會這麼美… 16歲的她有望成「下一個劉亦菲」？

2024-06-09 00:30
林更新身穿背心跑步，於香港尖沙咀被偶遇。(取材自小紅書)

「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議

2024-06-04 20:04
吳謹言暌違2年再演古裝劇。(取材自微博)

魏瓔珞回來了… 吳謹言再演復仇女 卻被嫌顏值撐不起第一美人

2024-06-03 21:32
蜜辛堅稱自己是「性工作者」，讓父母難堪。圖／摘自IG

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

2024-06-02 15:34
肖戰抱著愛貓「堅果」的模樣，融化不少粉絲。(取材自微博)

肖戰「暴走快樂老家」 曬吸貓照… 網喊：好想魂穿變成貓

2024-06-06 22:51
楊冪再扮狐妖，收視不如預期。(取材自微博)

吳謹言演技碾壓楊冪？ 「墨雨雲間」收視大贏 網嘲：「糊妖」小紅娘

2024-06-05 22:30

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這間大學

湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這間大學
90歲老兵餬口 每天走1哩去超市打工 女主播1天募得22萬送他

90歲老兵餬口 每天走1哩去超市打工 女主播1天募得22萬送他
以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子
加薩獲救人質以中混血女諾亞 探望癌末華裔母親

加薩獲救人質以中混血女諾亞 探望癌末華裔母親