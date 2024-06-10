「心更緊密」兒女都出國念書 陶子牽掛長出白髪

陶子珍惜和子女相處的時光。（本報資料照片）

時光荏苒，陶晶瑩送女兒荳荳來美念書3年，在無盡的思念中歷經疫情 隔離、離別大哭、到長出白髮，5月終於迎來她畢業，如今荳荳要跟著兒子李小龍 赴新加坡 繼續念書，子女都在國中畢業後赴笈千里，是否親情緣淺？陶子說：「因為牽掛，心反而更加緊密了。」

荳荳當年因為懷有打籃球的夢想，才提出來美念書的想法，陶子和李李仁拚盡全力讓她圓夢，第一次送去安頓好後，李李仁開車赴機場時就崩潰大哭，陶子回憶，「他哭到閉眼睛的那種，回頭一看兒子也在哭，我一直大叫老公開車眼睛要睜開，但我也好想哭」。

因為疫情，一家人見證過整個機場只有1、2個人躺在那邊的蕭條，開口說話時才發現彼此的嗓子都哭啞了，「幾個月後我再一個人去美國陪她，自己租車還因為腿太短腳踩不到油門、煞車一路大叫怎麼辦，後來發現，那裡的駕座是可調式的」。

有一天荳荳意外發現陶子白髮都長出來了，歲月就在這些來來回回中溜走了。

荳荳17歲生日那年，陶子原本因為工作忙去不了，後來工作臨時取消，她買了機票就衝去美國，原來一直叫她不要來的荳荳下了校車看到母親出現，全力奔向陶子，原來當時荳荳因為轉學、沒朋友，心情正處於地獄，那一抱，母女的心都化了。

而這幾年，因為時差，陶子習慣在晚上12點以後等待荳荳的簡訊或來電，有時明明沒事，她到了凌晨3點，就會自己醒來看一下手機，原來荳荳真的發生緊急狀況，她也能立刻應付。

兩年前，陶子在小巨蛋開演唱會，荳荳回台灣，一家4口都登場，表演完回家後荳荳竟然大哭，原來，她在美國過去那1年，因為交友、學業及各種問題，過得很不好，「我們只能陪著她掉眼淚」。

如今荳荳畢業了，陶子說，她將轉赴新加坡念大學，而李小龍想出去闖一闖，已經在新加坡念了兩學期高中，「他都是班上第1名，他最厲害的是，把新加坡變成他的舒適圈，走到哪都有朋友，也適應了當地的各種狀況」。

荳荳在美國1年學費、生活費超過270萬台幣，3年下來加一加約莫花了8百萬台幣，未來換到新加坡，學費是美國的6分之1，但生活成本不低，兩老不僅還要繼續拚小孩的學費，更得繼續兩地奔波。

最近大家都在談子女教育問題，陶子說，兩個孩子雖然都在很小的時候出國，但她和李李仁只要誰有空就飛去作陪，「距離很遠，不過我們一家人的心都是在一起的，非常緊密」，她慶幸荳荳經過美國3年洗禮，個性仍如當初般單純，「她是一個，看到扭蛋機還會興奮的小孩」。