Energy合體大跳招牌16蹲 張書偉婚禮嗨翻
台灣藝人張書偉、謝京穎因合作8點檔「市井豪門」擦出愛火，2人認愛半年後，去年12月登記結婚，日前在台北萬豪酒店舉行盛大婚宴，席開36桌，婚禮粗估約花費300萬，現場星光熠熠。新郎身為Energy成員，其他成員們也合體獻上祝福，大跳招牌16蹲，連新娘謝京穎也被接上台同歡，絲毫不擔心低胸禮服走光，為婚禮推向高潮、全場嗨爆。
兩人喜事照習俗走，登記完陸續在謝京穎屏東老家辦訂婚宴，如今來到婚禮，張書偉透露一早迎娶、拜別父母，他感慨籌備8個月的婚禮終於到來，初期緊張、如今平靜許多。謝京穎透露，婚禮彩排時看到爸爸眼眶泛淚，「爸媽很感動我能嫁出去！」張書偉不忘讚老婆親手寫300份祝福卡，且每一張都不一樣，並放閃：「這種老婆哪裡找」。
張書偉正值新婚，Energy的人夫前輩也傳授「求生秘笈」，他笑說感謝坤達、牛奶都有提供秘訣，即是「工作時手機不能關靜音，老婆有訊息就要馬上回。」關於生子計畫，因謝京穎還在拍8點檔，Energy也有7月、9月演唱會，張書偉笑：「我怕我沒睡飽，帶小孩會很累。」加上夫妻可能還要度蜜月，他直言：「到時再說，會有計畫的。」
婚宴星光熠熠，不少藝人都來喝喜酒沾喜氣。倪齊民曾演過謝京穎的「公公」，爆料2人拍8點檔車震戲時便吻得難分難捨、乾柴烈火，他還打趣女方：「只能嫁他啦！」潘柏希曾演新娘「前夫」還是渣夫，對其百般折磨，為此他帶著補償心情準備5位數紅包獻上祝福，演過女方媽媽的廖家儀，特地從香港飛來赴宴，陳美鳳現場看Energy合體大跳16蹲，頻呼：「卯死了（賺到）！」
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