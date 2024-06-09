TANK回歸開唱 第1首歌「專屬天使」就心臟不適

TANK每唱一首歌，都要坐下來休息一下。(記者王聰賢／攝影)

台灣歌手TANK（呂建忠）8日晚在台北舉辦「關於愛和勇氣，再出發」演唱會，才唱第一首歌「專屬天使」就疑因興奮又緊張，過程不斷摸胸，將近3分之2段落都遞麥克風交由3千名觀眾演唱，隨後主動喊卡，他驚爆身體不適，需要緩一緩。

他患有先天性心臟病 ，自2012年起不斷淡出、復出，近來舉辦巡演回歸歌壇，因為容易疲累，每場活動都自備椅子方便休息，現場也有醫護團隊、救護車待命。他8日上台前服用心臟藥物，表示：「身體有點不適，一開始還可以，上來看到很多人真的很緊張，台北場讓我太驚訝。」他趁聊天時稍作休息，狀況漸入佳境，帶來「鬥牛要不要」、「給我你的愛」等金曲。

TANK不斷提及在台北發展時，事業摔倒很多次，努力振作卻又受到打擊，當然身體也是影響因素之一，「有很多次希望在台北辦演唱會，但我沒辦法跨出這一步，對我來說這很困難」。他這些年退居幕後創作，但很希望和大家分享自己的演唱作品，新專輯預計下個月發行，加碼「堂吉訶德」等2首新歌讓粉絲嘗鮮。

而當他演唱「兩點十分」一曲，硬體突出狀況導致全場無聲近5分鐘，排除問題之後，他邀請「金曲歌王」嘉賓李玖哲上台合唱，雙方默契絕佳。TANK聊到這首歌是欠李玖哲的歌債，李玖哲笑說：「謝謝你花了十幾年寫這首歌給我。」