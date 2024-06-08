陳庭妮人不迷信 卻幫愛犬買桃花陣

陳庭妮(左)飾演資深房仲，和擁有通靈能力的菜鳥蔡凡熙探訪凶宅。(記者王聰賢／攝影)

陳庭妮在靈異職人輕喜劇「幸福房屋事件簿」飾演資深房仲，和擁有通靈能力的菜鳥蔡凡熙深入調查各種凶宅案件，探聽房屋物件過往「黑歷史」，劇中還有通靈貓。現實生活中養狗的陳庭妮也曾為了愛犬找過寵物 溝通師，甚至幫愛犬買了桃花陣，笑說：「我原本也不相信，但還是買了」。

陳庭妮透露，愛犬因為有過敏症狀，看了醫生吃藥做過檢測 過敏原都沒有效，因為友人的寵物找過寵物溝通師滿有用，她也決定一試，笑說：「我的狗跟我說牠上輩子上有事情未了結，但沒說原因，只說過去的事情就過去了，就留在上輩子」。

她表示溝通師要她去買一個狗的桃花陣，「我以為是要我跟他買，結果不是，要我自己去買，然後要我把狗的名字壓在桃花陣下面，現在這個水晶還在我家，每次經過都覺得自己怎麼回事？」陳庭妮說，她不想告訴自己是被騙，因為狗狗的過敏症狀確實有改善，但她也笑稱：「好很多應該是靠吃藥不是桃花陣。」

她與胡宇威結婚也沒算過八字，表示兩人之間相處很美式，這些玄學的事情都是抱著心誠則靈不迷信。而蔡凡熙則不信通靈這回事，但是很常算命，最近一次算命師說他有一雙尖耳朵，屬於機靈型的領導人物，不過他個性比較享受做藝術的過程，所以不會太有錢，聽到這個蔡凡熙直呼：「滿準的。」