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王傳一再惹官司遭提告「不當勒索討債」法院判烏龍案件

記者楊起鳳／即時報導
王傳一出席TVBS新戲「秘書俱樂部」殺青宴，講到去年因為沒拜拜惹上兩樁官司。(記者楊起鳳／攝影)
王傳一出席TVBS新戲「秘書俱樂部」殺青宴，講到去年因為沒拜拜惹上兩樁官司。(記者楊起鳳／攝影)

楊丞琳、賀軍翔以及王傳一2005年演出偶像劇「惡魔在身邊」，三人因合作這部電視劇而結緣熟識，2年後再度合作「換換愛」，成為許多劇迷心中的最佳CP組合。2022年王傳一曾曬出和楊丞琳及賀軍翔的同框照，王傳一7日晚間出席TVBS新戲「秘書俱樂部」殺青宴，被問起賀軍翔和楊丞琳的近況也回應了。

對賀軍翔捲入和女荷官間的妨礙性自主案，住家遭到搜索和查扣手機一事，王傳一表示完全沒有FOLLOW，「我知道有事情，但不太知道他的狀況，私底下也沒聯絡，是前年跟楊丞琳一起聚會完，我後來有邀請小美上我的節目但他已讀不回。」他說這兩年都沒遇到，但相信賀軍翔的後續沒甚麼問題，「賀小美本身也是潔身自愛。」

至於楊丞琳唱歌方式遭罵被網友形容是翻車現場，王傳一也說：「很正常啊！唱歌這種都是小事，如果真的是比較負面的話，以她這些年經歷，應該可以順利挺過。」

他去年和月嫂因為對照顧孩子的方式不同鬧上法院，被對方認定他有涉嫌誹謗名譽，最後官司以不起訴結案。王傳一說：「檢察官認為雙方對待小孩的方式有歧異，但不到誹謗名譽，已經結案，如果判決不起訴，對方一個月內可以上訴，但對方也沒上訴。其實從頭到尾我沒直接接觸到她的狀態，都是聽我太太說的，檢察官是還我一個公道，但我也不希望再繼續反告。」

他說自己從頭到尾都沒講對方是誰？惹上官司最後他歸咎就是公司沒有拜拜，還表示去年總共被告兩次，另外還發生一個烏龍官司，「別人欠我錢還說我不當勒索討債，但最後沒事了！」最後整起都是烏龍，他正色說：「去年因為遇到這兩件事都是因為沒拜拜，所以今年就開始加強祭改，所以今年初到現在就滿順的，大愛台也拍完了，修杰楷也找我演這部新戲『秘書俱樂部』，狀態好太多」。

他說為了「秘書俱樂部」整個人開始健身運動，不但瘦了5公斤，現在只有74公斤左右，身材變得十分緊實，跟出道時差不多，至於是否會再生第三胎？他笑說：「我老婆不會了啦！」

王傳一目前演出「秘書俱樂部」。(TVBS提供)
王傳一目前演出「秘書俱樂部」。(TVBS提供)

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