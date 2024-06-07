我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

像吃紙板、鈉含量高... 13項冷凍食品「不值得買」

中國留學生被遣返 律師：執法缺透明 學生不知遣返原因

48歲林熙蕾保養3祕方 看淡容貌焦慮 早有白髮不刻意染髮

記者黃保慧／綜合報導
林熙蕾表示，自己是這幾年才比較看淡容貌焦慮。(取材自微博)
林熙蕾表示，自己是這幾年才比較看淡容貌焦慮。(取材自微博)

48歲台灣女星林熙蕾日前出席產品記者會，大方透露進階保養的祕密。她除了會定期做皮秒保養，也分享三大習慣維持膚況，「卸妝要卸乾淨，保濕要感覺到太多，才叫足夠，還有防曬」。她也直說，下次要素顏見大家。

林熙蕾表示，每天的生活作息十分規律，早上6點起床，喝一杯薑茶；每周固定運動五天，晚上6點前吃晚餐，晚上9點就寢。偶爾還是會吃喜歡的食物，像是麻辣鍋、韓式炸雞、韓式年糕等，只是仍會節制，像是看到女兒在吃洋芋片，「我只會吃一片，因為我知道繼續吃就停不下來了。」

身處在演藝圈加上社群媒體的無所不在，被問到如何面對容貌焦慮以及保持自信？她坦言，「我是這幾年才比較看淡容貌焦慮，主要是因為疫情過後，還有看到身邊好友親戚突然離世，感到生命無常，突然領悟應該要坦然面對所有的自己。」

她說，連女兒都會嫌她老，不過這也是事實，那就接受呀，「至少我有機會慢慢老去。」

她在記者會上也大方透露，自己早就有白頭髮，也不會刻意染髮，大方自信地說：「那就是我呀！有白頭髮總比沒頭髮好，你們說是吧？」

相較於林熙蕾曾經對外貌的焦慮，她的老公倒是一直都自信滿滿，也不吝誇獎她，常常會鼓勵她身材鍛鍊得不錯，應該要穿的更好看，更性感一點呀。有時候老公也會誇她是「hotmama」，讓林熙蕾哭笑不得。

疫情 社群媒體

上一則

邱瓈寬母親病逝 張小燕、謝金燕、王力宏弔唁

下一則

吳慷仁限制級新片預告太露骨 呻吟、浪叫改成海浪聲

延伸閱讀

林熙蕾自招保養3秘方 被老公讚爆要求穿辣一點

林熙蕾自招保養3秘方 被老公讚爆要求穿辣一點
520就職服裝 賴清德蕭美琴由台灣設計師操刀

520就職服裝 賴清德蕭美琴由台灣設計師操刀
楊冪隔3年再推新片 迪麗熱巴包場支持

楊冪隔3年再推新片 迪麗熱巴包場支持
楊冪隔三年再推電影作品 昔日愛將包場支持

楊冪隔三年再推電影作品 昔日愛將包場支持

熱門新聞

林更新身穿背心跑步，於香港尖沙咀被偶遇。(取材自小紅書)

「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議

2024-06-04 20:04
吳謹言暌違2年再演古裝劇。(取材自微博)

魏瓔珞回來了… 吳謹言再演復仇女 卻被嫌顏值撐不起第一美人

2024-06-03 21:32
蜜辛堅稱自己是「性工作者」，讓父母難堪。圖／摘自IG

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

2024-06-02 15:34
辛芷蕾的演技獲得一致好評，卻未入圍。(取材自微博)

白玉蘭獎爭議不斷… 「繁花」劇方自爆一件事 被網友質疑「玩特權」

2024-06-01 22:31
孫鵬、狄鶯遭爆料在北投診所外吵架。圖／摘自臉書

孫鵬、狄鶯當街吵架畫面流出 孫安佐發不自殺聲明

2024-06-01 16:45
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲的一舉一動，近日都被高度檢視。（路透資料照片）

接棒安海瑟薇成箭靶？酸民以取笑珍妮佛洛佩茲為樂

2024-06-03 15:01

超人氣

更多 >
現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費

現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費
在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班

在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班
軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境
想防癌多吃蔬菜 特別是這種

想防癌多吃蔬菜 特別是這種
杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初

杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初