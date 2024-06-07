48歲林熙蕾保養3祕方 看淡容貌焦慮 早有白髮不刻意染髮

林熙蕾表示，自己是這幾年才比較看淡容貌焦慮。(取材自微博)

48歲台灣女星林熙蕾日前出席產品記者會，大方透露進階保養的祕密。她除了會定期做皮秒保養，也分享三大習慣維持膚況，「卸妝要卸乾淨，保濕要感覺到太多，才叫足夠，還有防曬」。她也直說，下次要素顏見大家。

林熙蕾表示，每天的生活作息十分規律，早上6點起床，喝一杯薑茶；每周固定運動五天，晚上6點前吃晚餐，晚上9點就寢。偶爾還是會吃喜歡的食物，像是麻辣鍋、韓式炸雞、韓式年糕等，只是仍會節制，像是看到女兒在吃洋芋片，「我只會吃一片，因為我知道繼續吃就停不下來了。」

身處在演藝圈加上社群媒體 的無所不在，被問到如何面對容貌焦慮以及保持自信？她坦言，「我是這幾年才比較看淡容貌焦慮，主要是因為疫情 過後，還有看到身邊好友親戚突然離世，感到生命無常，突然領悟應該要坦然面對所有的自己。」

她說，連女兒都會嫌她老，不過這也是事實，那就接受呀，「至少我有機會慢慢老去。」

她在記者會上也大方透露，自己早就有白頭髮，也不會刻意染髮，大方自信地說：「那就是我呀！有白頭髮總比沒頭髮好，你們說是吧？」

相較於林熙蕾曾經對外貌的焦慮，她的老公倒是一直都自信滿滿，也不吝誇獎她，常常會鼓勵她身材鍛鍊得不錯，應該要穿的更好看，更性感一點呀。有時候老公也會誇她是「hotmama」，讓林熙蕾哭笑不得。