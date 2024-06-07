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戲說從頭／張榕容新片扮鬼 日夜顛倒大過敏

記者黃保慧／綜合報導
王淨(左起)、陳柏霖、張榕容在片中激盪出許多爆笑的火花 。(圖／牽猴子提供)
王淨(左起)、陳柏霖、張榕容在片中激盪出許多爆笑的火花 。(圖／牽猴子提供)

台灣陰間喜劇電影「鬼才之道」由導演徐漢強執導，這回卡司陣容各個來頭都不小，每個都跟徐漢強有非常深的淵源，說是「冤親債主」也不為過。

徐漢強的大學學妹張榕容，曾於2008年擔任徐漢強的短片「匿名遊戲」女主角，沒想到兩人再次合作就相隔了十幾年。張榕容說：「其實我在等漢強什麼時候找我！開玩笑的啦！這些年我們偶爾有聯絡，但都跟拍片無關緊要，一直到他問我有一個女鬼角色想找我，當下滿意外的，但是聽完覺得很好玩也很有趣，而且他還是很了解我。」

張榕容飾演的凱薩琳一角，在拍攝本片期間，張榕容深受過敏所困，又因為都是日夜顛倒的夜戲，每天拍片前，都要先去看醫生打針，中醫水藥天天喝，敬業十足。

另一個「冤親債主」是陳柏霖，他始終覺得很遺憾沒跟徐漢強合作到，認識很久的兩人終於第一次一起拍戲。陳柏霖說：「實際工作起來依然很有默契，因為我們的觀影品味很像，也都很喜歡一些惡趣味的東西，常常會有共同的話題跟語言，每次導演講戲時舉例不同電影、電視劇的角色或情境，都能大概知道是什麼感覺。」

飾演菜鳥鬼同學的王淨，從電影「返校」就跟徐漢強建立革命情感，這次在「鬼才之道」必須詮釋毫無才華的廢物新人，全身充滿尷尬感。王淨說：「從頭尷尬到腳，我就是一個時不時對於週遭感到無比尷尬的人。」

可以再次跟徐漢強合作第二部電影，對她來說是安全感十足，其中情緒比較重的戲讓她印象很深刻。王淨說：「現場會透過和漢強聊天的方式，因為彼此了解，所以在引導情緒這方面會相對快一些。」

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