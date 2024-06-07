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吳慷仁限制級新片預告太露骨 呻吟、浪叫改成海浪聲

記者黃保慧／綜合報導
吳慷仁(左)與劉主平合作出演「破浪男女」。(圖／台北双喜電影提供)
吳慷仁(左)與劉主平合作出演「破浪男女」。(圖／台北双喜電影提供)

台灣金獎導演楊雅喆和金馬影帝吳慷仁首次攜手合作的話題電影「破浪男女」，正式預告發布後引起非常熱烈的迴響討論。日前甚至還收到相關部門來電告知，有觀眾打電話抗議，認為他在戲院看級別為保護級的電影時，看到限制級的「破浪男女」預告，預告中台詞和畫面太過露骨。

「破浪男女」發行商表示，很理解觀眾面對性議題的時候反應各異，並表示其實已經做好準備，上映之後會有更多類似討論。但宣傳期間，為了滿足不同族群、環境的規範，發行商也做了一支普及版預告日前公布。通過流行的表情符號還有「黑畫面運鏡」，遮住有爭議的台詞和畫面。

本來預告裡屬於保護級的「滅火群」、「約砲」、「3P」等台詞，都變成耐人尋味的表情符號密碼。而魚水之歡的呻吟、浪叫，也被波濤洶湧的海浪聲取代，讓「破浪男女」的最新版預告有了另外一種浪味，更多了許多幽默逗趣。

楊雅喆透露，與吳慷仁認識已久，但好幾次錯過合作的機會。某天，吳慷仁主動私訊楊雅喆，希望下一部作品可以合作。楊雅喆剛好在寫「破浪男女」的劇本，沒想到吳慷仁主動送上門。楊雅喆笑說：「吳慷仁應該沒想到等收到『破浪男女』劇本，竟然這麼挑戰，一般人會覺得反悔，但已經來不及了，他非常阿莎力的信守承諾參與演出，而且不斷把最好的表演交到鏡頭前！」

吳慷仁(右)約砲約到有警察身分的劉主平，又愛又危險。(圖／台北双喜電影提供)
吳慷仁(右)約砲約到有警察身分的劉主平，又愛又危險。(圖／台北双喜電影提供)

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