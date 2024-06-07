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邱瓈寬母親病逝 張小燕、謝金燕、王力宏弔唁

記者陳建嘉、黃保慧／綜合報導
張小燕前往邱瓈寬媽媽靈堂弔唁。(記者沈昱嘉／攝影)
張小燕前往邱瓈寬媽媽靈堂弔唁。(記者沈昱嘉／攝影)

知名製作人邱瓈寬（寬姐）的母親日前因肺炎病逝，享耆壽93歲，追思會開放親朋好友弔唁。她在圈內擁有好人緣，有不少明星友人到場慰問，包括謝金燕、王力宏、「黑人」陳建州與范瑋琪夫妻，還包括久未露面的綜藝界大姐大張小燕。

張小燕一大早在會場待了約莫六分鐘後，在寬姐護送下步出會場，被問到身體狀況好嗎？張小燕點點頭說「還好」。黃子佼雖因性騷風波影響，許久未公開亮相，仍有獻花致意，首日未親自到場慰問。

謝金燕則在追思會待了近六分鐘後離開，提到已有安慰寬姐請她節哀。而她近來參加「乘風破浪」暴瘦，她回應「我會撐住」，並說現在都有在吃東西，請大家放心。

王力宏在場待了超過40分鐘，之後和黑人、范瑋琪夫妻一同離場。王力宏面對媒體詢問不發一語。范瑋琪被問到寬姐目前的狀況，手比OK回應。

藍心湄弔唁時，有請已在天堂的邱媽媽保佑邱瓈寬，「阿寬有太多東西要忌口，都不聽我們這些朋友的，有交代邱媽媽每天在夢裡嚇阿寬，不可以再亂吃了，要好好愛惜身體」，並感嘆邱媽媽躺病床五年多很辛苦，終於不再受煎熬，「她解脫了」。

王力宏前往邱瓈寬媽媽靈堂弔唁。(記者沈昱嘉／攝影)
王力宏前往邱瓈寬媽媽靈堂弔唁。(記者沈昱嘉／攝影)

王力宏 范瑋琪 黑人

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