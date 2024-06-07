58歲夏文汐「殺夫」大尺度戲重見天日 自爆想回台灣拍戲

58歲夏文汐闊別台灣10年，特別出席「殺夫」數位修復版重映活動。(記者沈昱嘉／攝影)

58歲香港 巨星夏文汐闊別10年再度訪台，出席國家影視聽中心「她的新電影」影展活動，為昔日主演經典舊作「殺夫」數位修復版揭幕。她開心提到電影40年前上映時，因為尺度較大而被剪了很多場戲，如今終於重見天日，「這次能來台灣好開心，我吃一堆美食，前一晚我們四個朋友吃了十幾道菜，冷筍好好吃」。

夏文汐在「殺夫」有不少裸露戲，原本海報是她全身是血、持刀的畫面，臨時被換成穿著白紗的照片，讓原著作者李昂 笑稱「簡直變成沙龍照」。當時只要拍攝尺度較大的戲就會清場，全場僅包括導演、攝影師以及演員等四人。

夏文汐回想當時，提到自己來自香港，原本很怕講普通話不標準，「幸好沒什麼對白，主要都是靠眼神」。

當年在「殺夫」演出遭受家暴 、性虐待的村婦，與資深演員白鷹有不少對手戲。夏文汐當時剛到台灣拍戲，原本還向白鷹請教該如何拍，沒想到白鷹立刻無奈回應：「我沒有打過我老婆。」幸好，兩人最後合作互動仍相當順利。

雖然是家喻戶曉的香港大明星，不過楊麗音、李昂仍說，夏文汐私底下完全沒有大明星的架子，「她很喜歡跟男生一起打籃球，非常自在，反而是男生會怕自己撞到她」。