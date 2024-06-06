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林青霞看展被野生捕獲 「1舉動」獲百萬人按讚

記者黃保慧╱綜合報導
林青霞是許多人心目中永遠的巨星。(取材自微博)
林青霞是許多人心目中永遠的巨星。(取材自微博)

年近70歲的「東方不敗」林青霞，去年領取金馬終身成就獎，台上的她風采依舊，台下的她則相當低調。近日有香港攝影師在藝術展上巧遇林青霞，主動上前打招呼，被林青霞一個舉動驚喜到，分享在網路上後，吸引187萬人觀看。

攝影師在社群透露，在藝術展看見一個優雅身影，立刻就被吸引住，他想和對方確認身紛，因而邊拍攝邊上前，影片中他詢問：「請問你是林青霞小姐嗎？你好你好，你真人好靚（美）呀！」

一開始林青霞有一些錯愕，但很快展露笑容與對方握手打招呼，而林青霞完美的狀態，也引起熱議。該攝影師事後說，因當下心情激動，有超現實的感覺，導致他忘了詢問林青霞是否能讓他拍張照，對此感到可惜。

隨後他也以此影片討論，許多人在被稱讚時，總是否定自己，但林青霞大方回應「多謝」，就是很好的示範，不但肯定自己也肯定對方，這也是他為什麼想分享這個打招呼的影片。

網友見到林青霞生圖，紛紛讚她真的很優雅、很美，指她人靚心善又有禮貌，更有人說：「主動握手，真的是明星風範」。

林青霞1973年以瓊瑤的電影「窗外」正式出道，之後陸續演出多部瓊瑤劇，在當時與秦祥林、秦漢、林鳳嬌並稱「二秦二林」。之後她逐漸將演藝重心轉往香港，拍攝多部武俠片表現亮眼，其中「笑傲江湖2：東方不敗」、「新龍門客棧」、「白髮魔女傳」更成為她的重要代表作。

去年現身金馬獎頒獎典禮，林青霞風采依舊，她也是圈中「優雅老去」的佼佼者，曾說過「過了60歲，還要以美貌上熱搜，是挺辛苦一件事」，希望世人除了記得她的美貌，還記得她是一位作家。

林青霞看藝術展被巧遇，優雅有禮的態度引起熱議。(取材自Instagram)
林青霞看藝術展被巧遇，優雅有禮的態度引起熱議。(取材自Instagram)

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