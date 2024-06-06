還記得她嗎？唱「回家」暴紅 順子暌違多年返金曲舞台

金曲歌后順子暌違多年，重返金曲獎舞台擔任表演嘉賓。(台視提供)

「第35屆金曲獎」即將於6月29日在台北小巨蛋隆重登場，除了獎落誰家受到歌迷朋友們關注之外，每年的表演橋段也讓觀眾朋友非常期待，今再公布歌后等級的表演陣容，包括許久未出現在螢光幕的「R&B歌后」順子、「靈魂歌姬」家家以及客、台語音樂獎項常勝軍吉那(楊淑喻)、張秀卿都將助陣金曲。

曾獲得第10屆金曲獎「最佳國語女演唱人獎」的順子，多首作品至今仍是KTV的必點神曲，暌違多年將回到金曲舞台為大家帶來精彩的演出，她興奮表示：「嗨！大家好，好久不見，我要回臺灣唱歌了，非常非常開心，非常Excited。」許久不見的她雖然有些小緊張，但也期待見到許多老朋友，雖然較少曝光在螢光幕前，但熱愛音樂的她表示：「音樂就是一種魔力，希望我的歌聲能帶來快樂、健康和希望，我會繼續努力寫歌，並期待盡快出新專輯。」間接透露未來的新作品計畫。

曾3度入圍 「最佳國語女歌手」的家家獲邀演出，表示心情期待又緊張：「感謝金曲製播單位認同我的歌聲與表演，但又多少有點擔心要自己獨自站上如此盛大的金曲舞台，是否能帶來觸動人心的演出。」奪下第30屆金曲獎「最佳客語歌手獎」的吉那(楊淑喻)這次將會和台語歌后張秀卿一起帶來不一樣的舞台演出，吉那表示：「接到演出邀約很開心，尤其可以和可愛的秀卿姐姐合作，非常期待也非常榮幸。」

台語歌后張秀卿在典禮前一天會先前往台東為銀髮族長輩們開唱，身兼演唱會主持人的她，隔天再趕回台北參加金曲獎演出，雖然行程緊湊但她仍期待表示：「從上次和康康一起在第29屆金曲獎頒獎，到現在事隔多年，再次受到金曲獎的邀約，能再登金曲獎舞台是我的榮幸。」