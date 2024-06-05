陳漢典驚爆失戀找爸爸 罕吐父子情
動畫電影「加菲貓：農場大冒險」在北美上映累積票房已達5304萬美金，全球票房更已高達1.53億美金，登上2024年好萊塢電影全球票房第9名。該片中文版找來陳漢典為加菲貓配音，日前出席公益包場活動時與現場觀眾分享配音心得，更提到片中父子情讓他感同身受。
擁有無數粉絲的加菲貓，原本是隻與主人老姜過著無憂無慮幸福生活的家貓，在此次全新的動畫電影中，揭露了從未曝光過的加菲貓童年，預告中的可愛萌樣立刻受到觀眾注目，而全新角色維克，則是帶著不為人知的祕密現身電影中。
陳漢典提及自己父親其實跟電影裡的維克很像，個性很活潑又帶有一點瘋狂，小時候還曾騎摩托車載著自己去環島，和父親相處模式就像是無話不談的朋友，抖出一段有趣往事，「有次跟父親一起喝酒，聊天時提到自己失戀，難過的大哭、訴苦，反倒被父親安慰。」
揣摩加菲貓配音時，陳漢典也回想起小時候看加菲貓的回憶，以往的加菲貓聲音總是很慵懶，但在此次電影中，加菲貓跨出舒適圈嘗試新的挑戰，為了配出加菲貓的慵懶、厭世的聲音，他透露：「配音時不論是眼神表情都需要配合，更多時候都是用全身在演繹，而不是只有聲音在做變化。」為了配音加菲貓可說是下足了苦功、力求完美。
電影中加菲貓搭配主題曲，跳著一段俏皮的舞蹈令人印象深刻，陳漢典也以主題曲為背景，特別設計了一段加菲貓舞，將貓咪動作像是貓用手洗臉、捲曲的貓手融入舞蹈中，影片一發布立刻引起許多寵物網紅紛紛讓自己的寵物加入跳舞行列，模樣十分逗趣。
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