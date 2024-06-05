66歲陳文茜歐洲度假 放話開通交友軟體 開心覓得「真愛」

陳文茜在「茜問」中透露出國就要玩交友軟體。(圖／Yahoo TV「茜問」提供)

台灣資深主持人陳文茜5月底獨自前往義大利 旅行，目前正在威尼斯的旅途中。陳文茜透露這幾年因為各種病狀反反覆覆讓她行動都不太方便，今年身體狀況改善許多，因此下定決心要到義大利、威尼斯度假，她還直接跟兩位老友說「我要去開交友軟體！」

66歲陳文茜也自曝，過去曾經被朋友起鬨而玩過交友軟體，但覺得十分無聊，她說：「我在想是不是我根本就不需要愛情，才會覺得交友軟體這麼無聊，而且我對人是很有防備心的，特別是在交友軟體上，所以我不覺得我一定會成功，但我要開始練習使用。」王浩一跟邱一新則立刻獻上祝福，希望陳文茜義大利行能真的交上新朋友。

陳文茜開玩笑說，包括盛治仁等所有朋友對她旅遊的祝福都是「艷遇、艷遇、艷遇」，如果dating app交友順利，希望可以劈腿一個做披薩、一個釀酒的。已經在旅行途中的她，也在臉書 分享在義大利看到的景色與心情，表示完全愛上了威尼斯，雖然飛行還有舟車勞頓讓她臉色蒼白，但她真的找到了「真愛」， 只是這個真愛不是男人，而是西西里島的檸檬水。陳文茜說：「它甜蜜，它幸福於心，它唇齒留香，它激情迴盪，它永不厭倦，它沒有誑言。我的艶遇，如此迷醉，相逢又相識，而且產量源源不絕，哼，誰與爭鋒？」