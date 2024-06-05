台灣男星母死不知 生活落魄爆吃霸王餐想「以物易物」

唐治平感慨被外界渲染他酗酒、落魄、欠債等負面訊息。（本報資料照片）

台灣男演員唐治平的母親近日被爆出陳屍在自家頂樓，唐治平則一度聯絡不上，甚至傳出兩度拒絕認屍，直到深夜才現身派出所領取母親的相驗屍體證明書。唐治平四年前受訪時曾透露欠債百萬台幣，現在原本與母親在淡水租屋居住，每月房租1.7萬台幣，但已積欠六個月房租，更被爆出在淡水地區吃霸王餐。

藝人唐治平現身派出所領取母親的相驗屍體證明書，他身上隱約還是聞得到酒味，但精神狀況比之前明顯穩定許多。（記者林昭彰／翻攝）

據「東森新聞」報導，唐治平有次到一家鐵板燒店點餐，店家上菜後，他一口沒吃就要閃人，還跟店家說沒有點餐，更嗆聲自己是藝人，不過當時店家沒有追究，另外有次去麵包店，想要跟店家用以物易物的方式交易，而他拿出什麼東西交換餐點，店家沒有透露。

唐治平很感慨被外界認為他有酗酒問題，強調自己只有工作之餘、下班之後才會淺酌，卻被部分媒體放大渲染說他酗酒、落魄、欠債等負面訊息。

「我下了戲就是一般人，有時候拍戲或工作或走路很累了，坐在路邊，就算吃檳榔、抽個菸、喝個酒，這樣就是落魄嗎？有犯法嗎？我遇到的朋友都很有人情味，但只要被媒體寫出來就變得很負面。」

台北中國時報報導，唐治平擁有184公分高䠷身材與帥氣外表，曾和丁寧、宋紀妍、胡晴雯、張鈺凰等女星交往，堪稱行走發電機。但這些感情除了都迎來分手結局，唐治平還因宋紀妍嫁豪門、胡晴雯嫁百億富商，被封為「最佳倒數第二個男朋友」。

對於感情與婚姻，唐治平曾在節目中分享自己的感情觀。他坦承自己有責任恐懼症，認為不要給對方任何承諾才是負責的表現，也因為害怕無法兌現承諾、比較重視自由，以及跟人在一起費很多心，會想辦法不要讓自己隨便進入感情。

唐治平表示，這想法從沒被任何一任女友改變，透露過去在中國大陸拍戲時，與一名從美國回來的女子約會，沒想到對方其實是有婦之夫，還演變成四人愛恨糾纏好一輩子，直呼得不到的才是最美與難以忘懷。