李妍瑾鬧離婚 家暴黑幫幹部老公

李妍瑾被爆出已經離婚。（取材自臉書）

台灣女藝人李妍瑾（李妍憬）日昨爆出婚變，她直播落淚承認已經離婚，並把離婚原因歸咎在自己身上「都是我不好」。

CTWANT爆料，指李妍瑾在婚姻期間多次對男方家暴 ，才讓男方心灰意冷提分手，而男方背景也遭起底，是四海幫的高級幹部，從事借貸金融相關行業。

李妍瑾去年9月28日登記結婚，爆料指她在農曆年前就已經離婚，兩人婚姻維持不到半年，報導指李妍瑾因為經濟壓力太大，婚後兩人對財務處理意見不合，常為此起爭執，男方受不了李妍瑾常暴力相向，甚至男方親友也曾親眼目睹，讓男方決心離開這段婚姻。

台北中國時報報導，李妍瑾4日晚間依舊在社群直播拍賣 ，標題直接打出「除商品不聊其他」，但經過一個多小時之後，李妍瑾突然無預警鬆口「新聞出來我可以講了，現實嘛，錢嘛」，她幾度含淚哽咽，強調離婚是她主動提出，也不斷表示前夫是個好人，這輩子不後悔嫁給他。

李妍瑾表示，兩人是因為相愛才在一起，前夫是很好的人，但是自己是一個負擔太重的人，每個月要還的貸款 很多，如果還想生孩子，光是要去支撐懷孕這件事，負擔就很大了。她坦言，「是我想太多、是我不好，我們很和平，我們牽手擁抱去簽字，是我自己提的。因為我跟他說，你不必負擔我這麼多，可是我們要想到未來，那如果這樣下去，我們會變得很怨懟」。