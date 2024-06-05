姚元浩幫卜學亮按摩放鬆 說他全身壞了6成

姚元浩求好心切個性比較衝。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣演員姚元浩繼「全明星」、「營業中」系列實境節目，又接下「我的明星村長」，和卜學亮、郭泓志等人一起服務鄉里。他們從一面之緣到培養出革命情感，現在姚元浩固定會幫卜學亮按摩放鬆，受訪時忍不住透露：「我覺得他全身應該壞60%，因為他不太運動。」

因為「我的明星村長」需要藝人班底大量勞動，從除草到垃圾分類，時常一整天都在彎腰做事。卜學亮受訪時早就喊過吃不消，全靠姚元浩、郭泓志運用運動知識，幫大家按摩舒緩痠痛。然而卜學亮早年長期出外景，累積了不少舊傷沒有根治，姚元浩一摸就發現卜學亮肌肉極度緊繃，所以大家晨起第一件事情就是幫彼此按摩。

雖然辛苦，但他們也更加認識彼此。卜學亮原本還不知道姚元浩的女友是王心恬，也不知道Matzka已經當爸。但經過錄影朝夕相處，他們分享生活中的喜怒哀樂，也知道彼此的夢想，加上有著共同目標，大家的心逐漸緊密靠近。

姚元浩個性求好心切急著衝，卜學亮則為了顧及攝影畫面放慢速度，雙方經過磨合後終於找到一致的節奏。姚元浩說，像是有一集要幫長輩拍畢業照，他就跟卜學亮聯手包辦妝髮造型，通力合作把50位長輩打理得整整齊齊。

「其實很多人一開始都在看我們笑話，覺得我們是來亂的」，但後來姚元浩用行動證明他們絕對不是只來擺拍，民眾和里長也都發自內心向他們道謝，讓姚元浩深感一切付出絕對值得。