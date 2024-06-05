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F.I.R.「蒼穹」剽竊官司 阿沁提音檔證據反擊詹雯婷

記者梅衍儂／綜合報導
阿沁（左）控訴詹雯婷（中）剽竊，昔日的F.I.R.樂團，如今已走向決裂。（圖／魔耳國際娛樂提供）
阿沁（左）控訴詹雯婷（中）剽竊，昔日的F.I.R.樂團，如今已走向決裂。（圖／魔耳國際娛樂提供）

台灣樂團、F.I.R.飛兒樂團決裂成今日局面，恐是歌迷始料未及，前主唱Faye詹雯婷提告恩師陳建寧偽造文書一案剛落幕，詹雯婷反被提誣告，官司仍進行中，原本是證人、也是前男友的阿沁這幾天也跳出來加入混戰，指控詹雯婷另一案剽竊創作，阿沁受訪時說清楚兩案中他被詹雯婷偷錄音、激怒始末，卻也不諱言自己十多年前也很討厭陳建寧，兩人曾想把他眼鏡摘下來壓在地上暴打一頓。

三人告來告去，前後共有三個案子，首先詹雯婷控陳建寧偽造她簽名和華研簽約，此案已在去年以不起訴處分；詹雯婷反遭檢方依誣告罪起訴，上月28日阿沁以證人身分出庭，當庭才知她偷錄兩人去年喝咖啡的對話，當下愣住，「我不知該怎麼形容……，信任感全面瓦解，她當時來找我和另兩位朋友訴苦，我們當然是安慰她，怎麼可能會跟她爭論『明明就是你自己簽名的』，她怎麼能把我們順著她講的話當作證據」。阿沁受訪時表情痛苦，娓娓道出另一案。

原來同時間，詹雯婷和陳建寧還有歌曲「蒼穹」的剽竊官司在打，一審2020年出爐，詹雯婷勝訴，本月13日二審結果將宣判，阿沁這幾天將關鍵證據拿上檯面，要讓她於法於業界都「一刀斃命」。

阿沁提出12年前三人討論「蒼穹」的錄音檔，表示這首歌是三人共同創作（Co-Write），阿沁說：「2017年詹雯婷單飛發『蒼穹』一曲，當時我和陳建寧的名字沒有列入詞曲創作人，我想說算了，就當送她，後來陳建寧說要提訴訟，一審出來我們敗訴，當時飛兒樂團聲勢下滑，我們被罵超慘，我心灰意冷想轉做幕後，在整理我的創作時，才意外發現我有留錄音，我就拿給陳建寧，看對二審有沒有幫助。」

既然這些年都採取不積極的態度，為何最近大動作控訴詹雯婷剽竊？阿沁表示，是被她四個字激怒：「她從頭到尾都是用『行政會議』來稱我們三人的創作過程。」

阿沁氣憤表示，看到這四字就不能忍了，因為行政會議是指企劃、宣傳、經紀、定妝等各種大方向的定調，「我們錄音檔一聽就知道是完全在創作，業界的音樂人一聽就知道，根本不是什麼『行政會議』！」他認為詹雯婷完全在取巧。

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