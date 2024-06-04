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唐治平否認酗酒、落魄 強調工作之外抽菸、喝酒是個人自由

記者林昭彰／新北即時報導
唐治平重申沒有酗酒問題、不覺得自己落魄，表演工作之外，他只是個普通人，高興抽菸、喝酒，是個人自由。（記者林昭彰／翻攝）
唐治平重申沒有酗酒問題、不覺得自己落魄，表演工作之外，他只是個普通人，高興抽菸、喝酒，是個人自由。（記者林昭彰／翻攝）

台灣藝人唐治平昨(4)天深夜走出派出所之後受訪，強調今(5)天就會去地檢署確認相驗結果，且重申沒有酗酒問題、不覺得自己落魄，表演工作之外，他只是個普通人，高興抽菸、喝酒，是個人自由。

唐治平說，親眼看過遺體，覺得不像他母親，所以想要等相驗結果再確定，昨天外傳他失聯，則是因為消息傳開之後，太多記者、家人、朋友發訊息、打電話，弄到已經不想接了，因為接下來還有工作，不想因為尚無結果的事情影響情緒。

唐治平也很感慨被外界認為他有酗酒問題，強調自己只有工作之餘、下班之後才會淺酌，卻被部分媒體放大渲染說他酗酒、落魄、欠債100萬元(台幣，約30萬美元)等負面訊息。

「我下了戲就是一般人，有時候拍戲或工作或走路很累了，坐在路邊，就算吃檳榔、抽個菸、喝個酒，這樣就是落魄嗎？有犯法嗎？我遇到的朋友都很有人情味，但只要被媒體寫出來就變得很負面。」

他表示要重申兩件事，第一，母親的事情還不明確，所以在釐清之前不做任何回應。第二，他自認個人非常陽光正向，強調自己沒有落魄，那是別人的眼光，「我不以藝人自居，工作之外就是普通人，高興抽菸、高興喝酒，那是我的自由。」

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