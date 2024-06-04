笑談「變惡鄰丟廣告」台女星郭書瑤下毒誓：再忘就該死

郭書瑤露面為戲宣傳，談到變成惡鄰遭投訴未繳管理費一事說明。(圖／TVBS提供)

台灣女星郭書瑤日前被爆出是社區大樓的惡住戶，不僅積欠一年管理費未繳，包裹更是堆積如山都未領取，她露面時雖表示已經補繳，但又被爆出因為形象受損，丟了百萬房產廣告。郭書瑤4日出席TVBS戲劇「完全省錢戀愛手冊」宣傳活動時，表示事發後有跟管委會努力接洽中，整件事都已經處理好，強調該做的事都做了，開玩笑表示要徵室友。至於尚失廣告，她則表示沒有收到訊息。

她今露面表示心情還不錯，她說事發後不想多作解釋是因為自己沒有做好，也不想模糊工作焦點。她強調撕公告是因為事情都解決：「所有的事情處理完才被爆料的 ，該做的事情都做了。」被問到是否有搬家的打算？她大笑：「目前沒打算搬家，沒有特別去查是哪鄰居爆料的。」表示鄰居看到她都笑笑地，至於心中陰影會是來自於爆料的監視器來自於住戶。

她笑稱自己不會去祭改，因為事情都處理完，也表示如果有室友會蠻好的，並現場公開稱求室友。強調自己的包裹都不是網購的東西是朋友送的東西，「以後會多加注意。」

她說謝謝持續找她的廠商，目前也沒收到任何人關心，可能大家都不好意思，不會去多問網路留言，「偶爾會看一下留言，但不會影響心情。該怎麼做就怎麼做，就承擔加改進，畢竟我們是藝人，就該比一般人更謹慎，概括承受。」也說現在很乖都繳，不會造成大家的困擾。還開玩笑說以後大家見到她就提醒她，「如果我還忘記就該死了！」